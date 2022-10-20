鄧建初：強積金表現差劣　血汗錢付諸東流

香港普羅打工仔退休後，賴以維生的，除了個人積蓄外，便是強積金。然而，經過了22年的供款投資後，近一年來港股暴跌，已經蒸發了過去幾年的供款。打工仔一路供款，一路眼光光看着投資組合總值加速減少，如此差劣表現，還要每年支付並不便宜的管理費，真令人深深不忿，欲哭無淚。辛勤一生，換來的血汗錢，部分不明不白便付諸東流，試問人生有幾多個十年？

打工仔尚且有僱主津貼供款，最慘情的是食自己的自僱人士，沒有任何福利，亦無僱主津貼，真金白銀自己供足22年，一殼眼淚。不少已屆退休年齡，卻換來了一個桔，提出來作生活費，帳面上立刻蝕入肉，不提的話，又恐怕基金繼續笨豬跳，可謂進退兩難。

幸好初哥早在去年初憑藉市場經驗，加上圖表路線圖，深感股市走勢欠佳，及時將增長型基金轉換成保本基金組合，避過了一劫。諷刺的是，自己持牌竟然不能操盤自己的強積金，一定要揀認可的基金，假手於人。

自從狂加30%股票印花稅後，趕走了高頻交易及短線炒賣股民，港股走勢江河日下，成交日漸萎縮。以往大升市或大跌市時，2000-3000億元的成交額已不復見，換來的是只有約1000億的成交量。在缺乏生水注入的情況下，只有「塘水滾塘魚」的格局。香港號稱國際金融中心，現實是外資參與程度愈趨減少，本地資金被綁多時，動彈不得，而北水對港股興趣漸淡。在全球競爭激烈，各地自動降低股票成本、甚至撤銷印花稅以吸引外資的時候，狂加三成股票印花稅以提高收入，只會是執迷不悟，自我陶醉。

情況一如英國首相卓慧思，不理黨人勸阻，拋出一個自以為是的「迷你預算案」，終於引發金融危機，要炒人自保。任何金融方案，在推出前必須反覆思量，權衡得失，否則震盪巨大，引致民不聊生。事實上，提高股票印花稅，是因加得減，更削弱了香港股市吸引力。股市不濟，樓市亦難獨善其身，百業蕭條，經濟更形疲弱。際此關鍵時刻，還望有關當局與市民同舟共濟，撥亂反正，減低股票印花稅，市場成交量上升，證券行業才能見到曙光，亦可帶動各行業生意額增加。

恒生指數，是香港的經濟寒暑表，其表現與各行各業的經營狀況息息相關，如此跌法，令人擔心。不過，現時科技股跌幅已算非常巨大，未來再大瀉的機率應較細。當下市況，是要等消耗性下跌的時刻出現，才能有望築底回升。當然，全球驅動器的美股仍然位高勢危，近期更異常地大彈急插，似有民主黨共和黨對決的意味。11月中美國中期選舉，選舉過後沒有了無形之手干預，股票市場兵凶戰危，投資者應綁好安全帶。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)