道指跌99點　圓匯逼近150

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.84；港匯弱見7.8496；離岸人民幣(CNH)低見7.263；美元兌日圓低至149.85；歐元見0.977，英鎊報1.1219。金價偏軟，報1,629.18美元。布油跌至92.28美元，紐油穩升至84.81美元。比特幣跌0.5%至1.91萬美元。道指期貨升21點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水230點。

●港匯持續偏弱，觸發7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」，金管局在紐約時段再度入市，承接30.62億港元沽盤，沽出美元。本周五(21日)香港銀行體系結餘跌至1,001.66億港元。

●美股反覆向下，港股ADR指數報跌，按比例計算，收報16,260點，跌250點。

●市場憂慮供應出現緊張，國際油價抽升，12月倫敦布蘭特期油收報每桶92.41美元，升2.38美元或2.6%。至於將在周四到期的紐約期油收報每桶85.55美元，升2.73美元或3.3%。

●受美元及美長債息上升影響，金價受壓，紐約期金收報每安士1,634.2美元，跌21.6美元或1.3%，創逾3星期低位。

●美國9月新屋動工以年率計143.9萬間，少過預期。

●野村預期亞洲股市即將見底。

●最悲已過？分析師：參考過往數據 比特幣或已觸底。

●印度盧比匯價跌至歷史新低。

●【移英注意】英國9月通脹返40年高位，食品價更升...

●金沙第三季淨虧損4.72億美元。