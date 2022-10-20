港股挫500點　創13年新低　阿里巴巴及美團跌6%

港股愈跌愈深，恒生指數挫500點或3%，至16,010點的逾13年新低，考驗萬六關支持。科技指數跌140點或4.3%再創歷史新低；國企指數跌170點，主板成交420億港元。

大型科網股繼續尋底，阿里巴巴跌穿70元創新低，最多挫6.4%，低見68元，暫維持逾半成跌幅。百度集團曾瀉一成，跌穿90元創新低，暫跌8.6%；網易跌6.2%，至102.6元上市新低。美團跌6%；京東集團跌5.7%；騰訊跌4.4%；小米集團跌2.5%。

金融股跌幅擴大，招商銀行跌4%；友邦保險跌2.7%；香港交易所跌2.2%；中國平安跌1.6%；滙豐控股跌0.5%；跌1.2%；建設銀行跌0.5%。

李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長，惟股價急挫7.4%，跌穿50元關。其他體育用品股都受壓，安踏體育及特步國際跌3.6%；361度跌4.5%；滔搏跌2.1%。

汽車股全線下挫，龍頭股吉利汽車及比亞迪股份跌4.7%。「蔚、小、理」三大新勢力齊創新低，蔚來跌近9%；理想汽車跌5.3%；小鵬汽車跌4.1%。零跑汽車、華晨中國及長城汽車跌5%至5.5%；廣汽集團及東風集團跌2.9%及2%。

【09:20】港股續尋底 科指創新低 百度瀉逾8%

港股重拾跌勢，恒生指數跌280點或1.7%，報16,230點，再創11年新低；國企指數低開106點或1.89%，報5,491點；科技指數再跌105點或3.3%，報3,091點，再創歷史新低。

大型科網股領跌，百度跌8.6%再創新低；阿里巴巴挫5.1%；京東集團跌4.4%；美團跌3.4%；網易跌3.2%；騰訊跌2.8%；小米集團跌1.1%。

金融股跟隨大市向下，友邦保險跌1.7%；滙豐控股跌0.5%；中國平安跌0.9%；香港交易所跌0.2%；招商銀行跌2.2%；建設銀行跌1.1%。