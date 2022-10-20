許繹彬：港股PE低至8倍　是否離底不遠先兆？

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，港股本周持續陰晴不定，本周初更承美股上周的跌勢，再創今年新低16,321點，但臨近16,000點時，卻有買盤出現，當然力度始終有限。港股走勢確實令人氣憤又氣餒，儘管美股曾作出大跌近千點，但起碼反彈時，亦錄得明顯升幅，讓投資者心存希望及心服口服。美股的跌勢通常必定會承接，甚至跌幅比港股還要大；而港股又跟不貼美股的升勢，更只會作曇花一現的反彈。

他指出，投資者若在高開那刻沒有沽貨，只能再一次望洋興嘆，持股又再原地踏步，甚至繼續偏軟。究竟港股何時見黎明？即使手持水晶球亦未必得到真正的答案。

許氏認為，美股之所以有上有落，相信是投資者愛以民間數據當作炒作藉口，惟投資者須格外留神，因為官方實質數據往往把大市推倒，民間數據則以「氣氛緩和」及後市「氣氛良好」來向上炒作，但其後也是缺乏實質理由作支持；亦可能是有心人想在衍生產品市場內從中取利，因而不惜在市場上大漂「口水」來緩和市場情緒，這種現象每每在弱勢的情況會出現。投資者必須相信真實的數據來判斷未來的大市走向。

他續指，港股往往不似預期，除外圍市況及俄烏戰事的變化影響外，人民幣匯率持續弱勢，近期更創下新低，是困擾港股的最大痛點，而強美元影響各國匯率，人民幣匯率的走向，相信難以獨善其身，但港股到現水平(即16,000至17,000點)跌幅就好像有所收斂及沽空力度也減弱。

許繹彬認為，港股暫跌至11年以來新低，恒指市盈率(PE)亦低至8倍。從數據來說，可說時嚴重超賣，而對已是2020年3月新冠疫情爆發初期及2011年環球經歷歐債危機時PE曾低見7.9倍，從歷史軌迹來說，可能這是離底不遠的先兆。基金開始適度買貨，用作年尾粉飾櫥窗，相信亦不足為奇。再者，市場上亦開始充斥一片淡風，跌穿16,000點，見15,500的推測會在報章、電台及電視出現，是否會應驗「全世界睇淡，反而不太淡，或有反彈」的現象？期指結算前會否出現夾淡倉？投資者要拭目以待。