百度股價急瀉10%　跌穿90元再創新低

百度於2021年3月23日在港掛牌，當日見過256.6元高位後持續下瀉，股價至今累跌65%，投資者損失慘重。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑看淡百度後市，指其搜尋器業務基本上不見增長，其他業務如無人駕駛和雲業務均只是對未來盈利的憧憬，這正正是加息環境中投資者的次選。且在疫情後，廣告收入回升較慢，復甦得相對快反而是外賣及餐飲等業務，直言即使在疫情復甦後，百度仍看不見任何顯著優勢。

另外，華爾街大行摩根大通早前調低百度目標價15.38%，理據是廣告和雲計算需求比預期弱，下調兩項業務上季收入預測，其中廣告收入預測降至按年跌5%，主要受累疫情反覆，旅遊業等主要客戶的廣告支出變得審慎。另一大行高盛亦削百度目標價10.89%，同樣估計該企上季廣告收入按年倒退5%，並料人工智能(AI)雲業務收入增長放緩，主因企業雲需求增長較弱。