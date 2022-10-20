【高盛推介】騰訊走勢落後大市　低位部署宜選貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊今(20日)早市受壓急挫，開市失守240港元水平，及後走低最低見231元，繼本周一(17日)再創3年新低，現新仍跌逾4%，報233.4元，落後大市。有券商預料，騰訊今年第三季將按季保持穩定在43%；期內國際財務報告準則純利達237億元人民幣，按年跌40%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向積極吸納，錄得約1,740萬元資金流入。淡倉於本周二(18日)及本周三(19日)共錄得約1,230萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，則見近期北水持續吸納騰訊，當中昨日錄得約9.1億元資金淨買入。

由於騰訊再創新低，投資者如看好，觀察市場上的相關產品，可見目前市場缺乏合適的貼價認購證選擇，行使價300元或以上，目前的價外幅度已超過25%，不適合現況部署。因此投資者可轉移揀選行使價300元以下，並因應投資取態選擇合適產品。

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