【高盛推介】騰訊走勢落後大市 低位部署宜選貼價條款
2022年10月20日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊今(20日)早市受壓急挫，開市失守240港元水平，及後走低最低見231元，繼本周一(17日)再創3年新低，現新仍跌逾4%，報233.4元，落後大市。有券商預料，騰訊今年第三季將按季保持穩定在43%；期內國際財務報告準則純利達237億元人民幣，按年跌40%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向積極吸納，錄得約1,740萬元資金流入。淡倉於本周二(18日)及本周三(19日)共錄得約1,230萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，則見近期北水持續吸納騰訊，當中昨日錄得約9.1億元資金淨買入。
由於騰訊再創新低，投資者如看好，觀察市場上的相關產品，可見目前市場缺乏合適的貼價認購證選擇，行使價300元或以上，目前的價外幅度已超過25%，不適合現況部署。因此投資者可轉移揀選行使價300元以下，並因應投資取態選擇合適產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價280元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(26539)。較爲進取選擇也應留意行使價300元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(26139)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(64367)，與現價有約15元收回距離。
騰訊購(26539)，行使價280元，2023年03月24日到期，實際槓桿6.8倍，市場上最貼價條款、行使價280元以下產品中，槓桿最高。
騰訊購(26139)，行使價298.2元，2023年03月22日到期，實際槓桿7.5倍，行使價300元以下產品中，槓桿最高。
騰訊牛(64367)，收回價220元，行使價217.2元，換股比率500，實際槓桿13.8倍，近15元收回距離遠牛。
騰訊熊(54008)，收回價260元，行使價263元，換股比率500，實際槓桿7.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊沽(26688)，行使價223.68元，2023年06月13日到期，實際槓桿3.5倍，低面值。
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