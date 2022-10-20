拜登補貼逾200億元強化電動車電池供應鏈抗華

外媒報道，拜登政府周三(19日)宣布，將提供28億美元(約218.4億港元)的資金，促進美國生產電動車電池，以及用於製造電池的礦產開採，這是美國擺脫中國供應行動的一部分。

拜登指出，中國透過不公平的補貼和貿易手段削弱美國製造商，並佔領很大一部分市場，美國目前加緊讓他們回流，雖然不是全部回到本土，但將設定大膽目標。拜登表示，美國正經歷自工業革命以來最重要的經濟轉型之一。他又指，中國的電池技術並不比其他任何人更具創新性。

鋰礦龍頭Albemarle、Piedmont Lithium、Talon Metals等礦商是首批獲美國能源部撥款的20家製造、加工公司，這些企業在美國國內開採鋰、石墨和鎳，這筆資金預計將用於至少12個州的計劃。

預計在美國建造首座大型鋰礦加工設施的Albemarle表示，位於北卡羅萊納州的加工設施，將使公司用於電動車電池的鋰產量翻倍，政府補助將有效提升鋰的加工速度。

拜登目標是到2030年，在美國銷售的所有新車當中，有半數是純電動或插電式混合動力車(PHEV)，以及50萬座新的電動車充電站。

白宮表示，美國和盟友目前無法生產足夠供給電動車電池的關鍵礦物和原料。白宮又指，中國目前控制着大部分關鍵礦產供應鏈，但美國缺乏開採、加工和回收能力，恐阻礙電動車的開發和使用率，迫使美國依賴不可靠的外國供應鏈。