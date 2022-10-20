會財局接可跟進投訴按年倍增　審計質素料未轉差

核數師監管機構會計及財務匯報局發表2022年度調查報告，在2021年4月至2022年3月31日期間，接獲101宗可跟進投訴，數量按年增加逾一倍，較上次18個月的報告期上升約五成。調查部主管林穎志認為，接獲投訴上升，主要與投訴渠道增加有關，不代表審計質素變差。該局會繼續以風險為本的原則，查訊潛在的失當行為，而今年將集中關注內地房地產、教育板塊面對監管轉變的行業。

主席黃天祐表示，該局與更多監管機構達成轉介協議，加上公眾對該局及其職能的認識加深，亦令投訴數字上升。隨着經濟環境轉差，企業或務求財務報告表現更好，有機會向核數師施加壓力，增加核數師審計工作難度，坦言難以確保每名核數師面對生意壓力時都能保持「有腰骨」，料投訴數目會持續上升，惟期望業界份子能主動舉報對公眾不利的行為。

他強調，該局關注對公眾利益構成風險的問題，為提升處理投訴效率，早前在官方網頁上，在「投訴」一欄中，新增投訴指引，列出投訴所需的資源，方便大眾提供更多證據，便利調查。