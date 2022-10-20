【高盛推介】傳內地擬放寬入境隔離限制　留意携程貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息指，內地擬放寬對入境旅客隔離限制，由「7+3」調整為2日酒店檢疫後5天在家監察的「2+5」。受消息刺激，離岸人民幣大幅反彈逾400點。多家航空公司方面獲悉，應國務院要求，在多條國際航線上陸續恢復及增班，航點涉及亞歐美。

內地股市午後一度急彈，而在港上市的MSCI中國A50互聯互通指數期貨，亦見於中午後反彈。

觀察個股輪證資金流向，好倉近期持續獲資金吸納，過去5個交易皆錄得資金流入。

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