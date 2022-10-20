法國外貿銀行料明年亞洲新興市場GDP增長4.5%

隨着多個亞洲地區陸續放寬邊境限制，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，旅遊相關板塊將在多個行業增長放緩之際，成為推動亞洲經濟向上的主要催化劑。

他預期，亞洲新興市場明年GDP(國內生產總值)增長4.5%，其中通關因素料將貢獻0.25個百分點，儘管佔比不多，惟在高通脹、高利率，以及製造業踏入短期下行周期下，已是絕無僅有的利好消息，明年航空、酒店、鐵路，以及旅遊相關的免稅店和化妝品等行業有望從較低基數反彈，成為獲益最大的行業。

不過，「二十大」會議未如外界猜測般出台防疫放寬舉措，他表示，中國經濟發展主要仍取決於其防疫政策何時轉向，而這因素最難預測，惟在內地面對的經濟壓力日漸加大下，預料當局最終需從經濟和防疫政策上作取捨，明年第二季或將慢慢出現防疫政策放寬現象。

中美關係方面，他預期中美雙方將各自在半導體行業建立各自一套系統，以免依賴對方，惟將打亂全球供應鍊運作，半導體相關的製作成本隨之上升，預期將轉嫁至終端消費者上，未來電子產品和電動車成品將增加。

「二十大」正舉行得如火如荼之際，該行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero指，會上其中一個重點是強化國家角色，意味民營企業的作用可能會減弱，對互聯網平台放寬監管的可能性偏小。

她指，房地產政策方向沒有明顯變化。儘管近期宏觀審慎政策略微放寬，惟房價仍疲弱，由於需求疲軟及現金流問題，房地產行業將繼續面臨逆風。不過，她認為房地產危機不會對其他的開發商構成大規模連鎖反應。

她預期，內地信貸將繼續發揮支持經濟增長作用，未來銀行業或需承擔更多支援經濟的責任，自身盈利能力或下降。