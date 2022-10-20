道指期貨跌74點　油價漲1%

美匯指數報112.733；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.2502，曾跌穿7.27，再創歷史新低；美元兌日圓報149.80，曾跌穿150大關；歐元處0.9794；英鎊報1.1237。金價報1,633美元。油價漲逾1%，布油報93.74美元，紐油處86.09美元。比特幣報19,139美元。道指期貨跌74點。

●市後關注點

-20:30 美國首次申領失業救濟金人數

●又有大佬響警！貝索斯：美經濟恐陷困 須嚴陣以待

●拜登宣布從國家緊急儲備出售1,500萬桶原油

●傳台積電考慮擴大日本產能 降地緣政治風險

●港經濟及樓市去向：

-據報港考慮准金融峰會染疫銀行家坐私人飛機離港

-金管局再接30.62億港元沽盤 銀行體系結餘勢穿千億

-港府：樓市辣招仍具存在價值 政策調整空間視乎市況

-皓畋三房戶累劈逾4球甩手 6年帳面勁蝕531萬

-龍譽一房戶鬆綁即沽原業主帳面輸155萬

-維景灣畔兩房戶減至750萬沽 重返5年前水平

●匯市動向：

-日圓跌穿150大關 日央行幾時再出手干預？

-離岸人民幣曾跌至紀錄新低 每百港元兌92人民幣