道指期貨跌74點 油價漲1%
2022年10月20日 16:28
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美匯指數報112.733；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.2502，曾跌穿7.27，再創歷史新低；美元兌日圓報149.80，曾跌穿150大關；歐元處0.9794；英鎊報1.1237。金價報1,633美元。油價漲逾1%，布油報93.74美元，紐油處86.09美元。比特幣報19,139美元。道指期貨跌74點。
●市後關注點
-20:30 美國首次申領失業救濟金人數
●恒生指數低見16,010點，創逾13年新低，全日收報16,280點，跌231點或1.4%；國企指數收報5,512點，跌85點或1.5%；科技指數收報3,120點，跌75點或2.3%。主板成交1,267億港元。https://bit.ly/3F05wxI
●滬綜指收跌9點 汽車製造股跌2% 外資連續4日淨流出。https://bit.ly/3gq8CB7
●又有大佬響警！貝索斯：美經濟恐陷困 須嚴陣以待
●拜登宣布從國家緊急儲備出售1,500萬桶原油
●傳台積電考慮擴大日本產能 降地緣政治風險
●港經濟及樓市去向：
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-金管局再接30.62億港元沽盤 銀行體系結餘勢穿千億
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-皓畋三房戶累劈逾4球甩手 6年帳面勁蝕531萬
-龍譽一房戶鬆綁即沽原業主帳面輸155萬
-維景灣畔兩房戶減至750萬沽 重返5年前水平
●匯市動向：
-日圓跌穿150大關 日央行幾時再出手干預？
-離岸人民幣曾跌至紀錄新低 每百港元兌92人民幣