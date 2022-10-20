道指期貨跌74點　油價漲1%

2022年10月20日 16:28
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報112.733；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.2502，曾跌穿7.27，再創歷史新低；美元兌日圓報149.80，曾跌穿150大關；歐元處0.9794；英鎊報1.1237。金價報1,633美元。油價漲逾1%，布油報93.74美元，紐油處86.09美元。比特幣報19,139美元。道指期貨跌74點。
    ●市後關注點
    -20:30 美國首次申領失業救濟金人數
    ●恒生指數低見16,010點，創逾13年新低，全日收報16,280點，跌231點或1.4%；國企指數收報5,512點，跌85點或1.5%；科技指數收報3,120點，跌75點或2.3%。主板成交1,267億港元。https://bit.ly/3F05wxI
    ●滬綜指收跌9點 汽車製造股跌2% 外資連續4日淨流出。https://bit.ly/3gq8CB7
    ●又有大佬響警！貝索斯：美經濟恐陷困 須嚴陣以待
    ●拜登宣布從國家緊急儲備出售1,500萬桶原油
    ●傳台積電考慮擴大日本產能 降地緣政治風險
    ●港經濟及樓市去向：
    -據報港考慮准金融峰會染疫銀行家坐私人飛機離港
    -金管局再接30.62億港元沽盤 銀行體系結餘勢穿千億
    -港府：樓市辣招仍具存在價值 政策調整空間視乎市況
    -皓畋三房戶累劈逾4球甩手 6年帳面勁蝕531萬
    -龍譽一房戶鬆綁即沽原業主帳面輸155萬
    -維景灣畔兩房戶減至750萬沽 重返5年前水平
    ●匯市動向：
    -日圓跌穿150大關 日央行幾時再出手干預？
    -離岸人民幣曾跌至紀錄新低 每百港元兌92人民幣