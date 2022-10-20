【產經直播】港股跌開有條路　淡友勝算高？

美匯強勢令人民幣弱勢，隔晚反映中概股表現的金龍中國指數插逾7%，而港股周四(20日)亦繼續跌，低開74點後，最多跌500點，低見16,010點，之後跌幅收窄，收市跌231點，報16,280點，成交1,267億元。港股弱勢難改？有咩要留意？

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