【產經直播】港股跌開有條路 淡友勝算高？
2022年10月20日 16:29
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美匯強勢令人民幣弱勢，隔晚反映中概股表現的金龍中國指數插逾7%，而港股周四(20日)亦繼續跌，低開74點後，最多跌500點，低見16,010點，之後跌幅收窄，收市跌231點，報16,280點，成交1,267億元。港股弱勢難改？有咩要留意？
美國10年期債息升穿4厘，科網股繼續捱沽，科指周四更曾創面世以來新低，收報3,120點，當中阿里巴巴(09988)股價曾低見68元，是在港上市以來新低，收市仍跌逾3%，報69.9元，而持續有北水流入的騰訊(00700)亦曾創52周新低，低見231元，收市跌近半成，報232.4元，不過，小米(01810)倒升近2%，科網股部署又有新策略？
中概電動車股全線捱沽，造車新勢力「蔚小理」盤中曾齊齊創在港上市新低，收市跌幅介乎4至5%，龍頭比亞迪(01211)也收跌近2%，車股點解跌極唔完？現價低吸又值博？
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