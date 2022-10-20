羅兵咸永道︰吸特專科企港上市　助鞏固國際金融中心地位

會計師行羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，很多先進科技公司均具有潛力，而且受到很多機構投資者的關注。為促進這些公司上市，監管機構考慮其獨特性，並制定新的上市制度，在不損害股東保護的情況下，幫助這些未能滿足現行上市要求的先進技術公司上市融資，將有助資本市場多元化發展，吸引更多不同類型投資者，鞏固香港國際金融中心地位。

另一會計師行安永則指，今次上市修例對商業化程度不足的大型科技公司而言，將是重要的發展機遇。同時建議相關科創公司把握機會，提早籌劃利用資本市場集資，為企業發展準備充足資金。

特專科技行業公司是指新一代信息技術；先進硬件；先進材料；新能源及節能環保；以及新食品及農業技術行業。要求已商業化的企業，其年收入至少達2.5億港元，市值80億元，未商業化企業市值要求至少150億元。港交所正就新規進行為期2個月的公眾諮詢，至12月18日止。