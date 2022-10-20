潤地與恒地新世界等發展商簽訂戰略合作協議

新世界行政總裁鄭志剛(右五)與華潤置地董事會主席李欣(左六)簽署戰略合作協議，進一步加強雙方在本港及中國內地的發展優勢。

根據《戰略合作協議》，雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性，以增加雙方在內地和香港的相關業務投資和影響力。華潤置地及各合作夥伴將本着合作共贏的原則，實現優勢互補，以支持粵港澳大灣區持續發展為目標，為社會創造共享價值。

華潤置地董事會主席李欣表示，粵港澳大灣區是各家集團共同的戰略焦點，未來將結合運用自身資源，強強聯手，發揮最大之協同效應，因應各自於不同地區的優勢，全面開拓及把握粵港澳大灣區發展機遇，發掘更多合作機會，創價增值，實現互惠共贏。

恒基兆業地產集團主席李家傑稱，今次簽訂戰略合作協議，將充分發揮雙方優勢，合作共贏、互惠互利。恒基地產作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇。

新世界發展行政總裁鄭志剛指出，集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展，同時為股東及社會創造更大的價值。