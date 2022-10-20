減辣無料到！新都城兩房跌穿「6球」　創項目一年半新低

施政報告未有為樓市帶來好消息，藍籌屋苑二手盤繼續劈價求售。將軍澳指標新都城樓價再跌穿「6球」，兩房單位降價至580萬元售出，創項目約一年半新低。

中原伍錦基表示，上述單位為2期11座低層G室，實用面積約363方呎，本月才叫價600萬元放售，施政報告公布後，即減價20萬元沽出，呎價約15,978元。同類型中層戶本月做價曾達613萬元，反映樓價續跌。

他又指，同區另一個大型屋苑維景灣畔12座一個低層C室，實用面積約522方呎，兩房設計，上月開始放售，累減120萬元，日前僅以750萬元售出，屬約5年前做價，呎價約14,368元。

各區細價上車盤在施政報告後都擴大減幅。該行黎宗文透露，沙田第一城20座中層G室兩房單位，實用面積約327方呎，去年底叫價約640萬元，今年9月已減價至520萬元，終減至488萬元才獲上車客承接，呎價約14,924元。

中原張志豪續稱，荃灣中心11座中層B室，實用面積約378方呎，5月最初以540萬元放售，原業主叫價態度一向硬淨，本月亦降價至480萬元，施政報告公布後，即擴大議幅，一口價再減12萬元沽出，成交價468萬元，呎價約12,381元。