9月尖沙咀舖位空置率按月減近5個百分點

近月香港舖位市場平穩向好，中原(工商舖)資料顯示，9月份五大核心消費區舖位空置率，以尖沙咀有明顯改善，上月空置率錄得約10.68%，按年同期大幅回落約4.91個百分點。

該行商舖部董事黃偉基表示，9月份尖沙咀區舖位空置率對比8月份，亦下跌約0.01個百分點，空置回落，相信是市場憧憬通關，吸引服飾品牌陸續進駐。消息指，區內有商場地下部分獲手袋及配飾品牌短租一年，市傳月租約30萬港元，涉及面積約2,816方呎，同時，尖沙咀栢麗購物大道申請改劃作食肆、商店及服務行業等用途，獲城規會通過，是次改劃為街道增添活力，變得更多樣化及更具特色，預計短期區內空置率走勢樂觀。

他續表示，若以按月計，中環空置率表現最好，9月份錄得約12.96%，創自2020年3月有記錄以來新低，按月下跌約0.36個百分點，較去年同期則減少約1.63個百份點。事實上，核心區舖租調整，有藥房趁機搶攻核心區舖位。市場消息透露，中環皇后大道中37號余道生行地下及閣樓，面積約4,500方呎，市傳有連鎖藥房以每月約60萬元租用，為該品牌首次在中環承租舖位，反映相關行業正積極部署以迎接旅客。

至於灣仔及銅鑼灣區舖位空置率走勢窄幅上落，灣仔9月份商舖空置率錄得約13.26%，按月上升0.06個百分點，較去年同期則下跌約1.37%。銅鑼灣最新空置率則約5.5%，按月維持不變，按年則大幅下調約4.41個百份點。另外，旺角區上月舖位空置率錄約8.92%，按月回升約0.04個百分點，按年則減少約0.35個百分點。

政府於周四(20日)起放寬社交距離措施，將公眾地方群組聚集人數調整至12人。黃認為，自政府放寬入境檢疫措施後，租賃市場氣氛回暖，加上目前適逢租賃旺季，租客搶佔核心區舖位步伐明顯加快。市場憧憬通關，加上社交距離措施持續放寬，將推動餐飲及零售品牌積極考慮擴充大計，預計商舖租賃市場氣氛會持續暢旺，各大核心區租客行業亦更趨多元化。