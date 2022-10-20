日出康城LP6兩房775萬易手　較月初同類平21%

二手價價跌勢加快，將軍澳日出康城LP6兩房單位，降價170萬元，日前以755萬元易手，做價較本月同類型單位相差近21%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯周永業表示，柴灣居屋康翠臺1座低層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，並獲東區用家垂青，並於已補價自由市場以480萬元購入，呎價約9,449元。

●世紀21北山嚴智贇指，北角海峰園崇峰閣高層E室，實用面積約685方呎，兩房間隔，望部分維港海景，成交價約1,270萬元，呎價約18,540元，呎價創屋苑今年新低，比今年初同類型單位成交價回落約4%。

●中原林龍南稱，北角港濤軒極高層E室，實用面積約629方呎，兩房間隔，享山景及海景，同類放盤向來放盤，上址叫價1,580萬元，放盤短短兩星期，共減150萬元，獲用家以1,430萬元承接，呎價約22,734元，較去年中同類型單位做價折讓約11%。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣宇晴軒6座低層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，原先叫價約1,100萬元放售，由於原業主打算移民，願擴大議幅，最終累減約208萬元，以約892萬元易手，呎價約16,101元。

－－－－－－

新界區

●中原黃仕斌稱，將軍澳日出康城LP6第1座低層G室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望園景，最初開價925萬元，現大幅降價170萬元，以755萬元易手，呎價約14,950元，對上一宗同類型單位成交於本月錄得，同座高層G室售952萬元，做價相差近21%。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳日出資城晉海2A座低層B室，實用面積約620方呎，三房間隔，吸引換樓客承接，本月初放盤，叫價1,050萬元，議價後以951萬元成交，減幅約9.4%，呎價約15,339元。

●美聯黃少明指，將軍澳日出康城首都5座右翼高層D室，實用面積約704方呎，套三房連士多房間隔，望山景，吸引用家承接，單位7月放盤，原先叫價1,020萬元，因應市況先後減價五口，最終以812萬元易手，累減208萬元，呎價約11,534元。

●香港置業植光遠表示，將軍澳城中駅8座中高層C室，實用面積約894方呎，套四房間隔，望山景，開價約1,550萬元，及後減至1,350萬元後獲外區客洽詢，經儀價後減價以1,250萬元成交，累減300萬元，呎價約13,982元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山迎海‧星灣御22座高層A室，實用面積約1,381方呎，四房雙套房間隔，享全海景，原先叫價2,650萬元，放盤半年，調整至2,560萬元成交，減幅約3.4%，呎價約18,537元。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山區10月暫錄約45宗二手買賣，施政報告後居屋錦鞍苑B座中層7室，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約550萬元，議價後以535萬元易手，呎價約9,657元，新買家為用家。

●中原侯惠良稱，大圍名城10月暫錄約4宗二手買賣，包括盛世1座北翼高層C室，實用面積約958方呎，套四房及士多房間隔，9月放盤時開價約1,900萬元，日前議價後以1,860萬元易手，呎價約19,415元，新買家為用家。

●中原黎宗文表示，新一份施政報告經已公布，沙田第一城即錄成交，單位為20座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，去年底叫價約640萬元，今年8月減至550萬元，9月減至520萬元，議價後以488萬元易手，呎價約14,924元，新買家屬上車客。

●中原王勤學指，周三施政報告未算有太多好消息，元朗區只錄1宗二手買賣，單位為好順利大廈1座中層A室，實用面積約356方呎，叫價430萬元，累減30萬元，以400萬元沽出，呎價約11,236元。

●中原區國健表示，粉嶺上水區10月暫錄約12宗二手買賣，上水居屋旭埔苑F座中層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，議價後以未補價第二市場價270萬元獲承接，呎價約4,945元，新買家為用家。

●祥益袁思賢稱，屯門新都大廈A座低層2室，實用面積約442方呎，兩房間隔，新買家感樓價下滑，加上屋苑鄰近原住所及子女學校，而原業主有意換樓，放盤不足半月，累減105萬元，上述買家由租轉買以405萬元購入自用，呎價約9,163元，低市價。

●中原張志豪指，荃灣中心11座中層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，獲覓盤約一個月的上車客洽購，5月最初開價540萬元，原本態度較硬，本月才減至480萬元，周三施政報告公布後，即擴大議幅，一口價減12萬至468萬元沽出，呎價約12,381元。

●美聯何振榮透露，荃灣海之戀7座中高層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望汀九橋海景，新買家為專業人士，獲減價80萬元，以1,050萬元成交，呎價約20,507元。

●中原蔡偉明表示，青衣美景花園7座高層D室，實用面積約329方呎，兩房間隔，7月開價480萬元，本月減至420萬元，新近經上車客議價後，施政報告提出後以413.8萬元沽出，呎價約12,578元，放盤三個月共減66.2萬元或約14%。

●中原范德輝指，青衣海欣花園2座高層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，單位放盤約一年，最初叫價800萬元，期內多次減價，近期意向約680萬元，施政報告公布後減價20萬元，隨即以660萬元易手，呎價約13,665元，新買家為同區上車客。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣10月錄6宗二手買賣，包括8座低層H室兩房戶，實用面積約537方呎，多月前開價640萬元，原業主有見香港加按息，股市持續下滑，減至560萬元即獲洽，終售558.8萬元，呎價約10,406元，單位約5年帳面僅升值約4%。

－－－－－－