大孖沙警告：美國經濟衰退將至　籲「嚴陣以待」…

美國巨企亞馬遜(Amazon)的創始人貝佐斯(Jeff Bezos)警告，未來美國經濟恐怕將更加困難，大家應「嚴陣以待」(batten down the hatches)，成為最新一位對美國經濟形勢發出示警的企業領導人。

近期多位華爾街專家陸續警告經濟衰退前景，貝佐斯在轉發高盛(Goldman Sachs)行政總裁David Solomon的推特貼文時表示認為，指「這個經濟體(美國)可能發生(經濟衰退)的情況，大家應該要嚴陣以待。」

事緣Solomon稱，如今是企業領導人及投資者應該了解風險日益增加，並且應做好準備；又指經濟衰退恐怕即將到來，因為美國通脹仍居高不下，聯儲局將透過一系列激進加息來抑制通脹。

國際信貸評級機構惠譽預計，美國經濟可能在明年春季陷入衰退，但消費者財務狀況仍強健，有望減緩經濟衰退衝擊。惠譽美國地區經濟主管Olu Sonola表示，從歷史來看，聯局在1989至1990年同樣迅速收緊貨幣政策，導致美國經濟在1990至1991年陷入衰退。惠譽認為，明年的情況將會與歷史相似，但下行風險主要源於非金融業債務對GDP的比重，遠高於1990年代。

法國巴黎銀行的研究報告則預計，聯儲局將在明年第一季把聯邦基金利率升到5.25%的峰值，高於市場預期，且可能使美國在明年第2季進入經濟衰退。