恒指市帳率創28年低　抵買乎？瑞信邵志銘咁講…

宏觀經濟風高浪急，造就港股創海嘯價，恒生指數周四曾險些失守萬六點大關，創13年半新低。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘坦言，港股是否已經見底「好難講」，質疑創28年新低的恒指估值未足以挽留資金。

他表示，瑞信的恒指3至6個月目標、12個月目標暫時分別為16,500點17,000點，比上月初接受《東網》訪問時的目標低約3,000點。

他指，風險較股票低的定期存款和投資級別債券，現時回報分別約4厘和6厘，比起約一成左右股票盈利率，差距比零息時代明顯縮窄，按理上市公司要更賺錢始能說服資金繼續「冒險」持有股票，可是美國半年內仍會持續加息，內地振興經濟的成效與房地產銷售均未見明顯好轉，短期內結束「動態清零」的希望更已「幻滅」，中資企業盈利乃至中國經濟增長預測恐繼續被下調，所以中資股未稱得上便宜，風險回報率對比定息投資仍未吸引，資金於是仍流出股市。

港股通周四淨買入加碼到70.69億元，創近4個月新高。邵指，國內定存及國債息率低於3厘，港元計價股票確實對內地投資者有些吸引力，問題是外資在港股佔比仍較高，他們既憂慮內地經濟前景，還有地緣政治風險，「沽貨嘅人多過買貨，大市自然跌。」

邵志銘再評論，現時恒指市帳率跌至1994年後新低的0.7倍、市盈率跌至8.5倍，已計入很多負面消息，惟關鍵仍是「幾時結束清零無人估到，如非正式落實，操盤者都唔會有反應……況且經濟信心亦非能迅速充分復原，而聯儲局就肯定會繼續加息抗通脹，資金點解要買港股？估值已經不是誘因」。