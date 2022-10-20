美股個別發展　特斯拉挫近6%　鎊匯升幅收窄

美國聯儲局的區域經濟調查《褐皮書》顯示，企業對前景展望愈來愈悲觀。美股三大指數早段個別發展，道指升40點，報30,464點；標指跌5點，報3,689點；以科技股為主的納指跌13點，報10,667點。港股夜期報16,350點，升100點，高水70點。

《褐皮書》指出，在需求減弱疑慮不斷增加的情況下，企業展望變得更加悲觀，許多地區的勞動力需求降溫，一些企業不願提高薪資，原因是擔心經濟景氣下滑。不過，報告又指，通脹壓力已有所緩解，對物價上漲的預期普遍緩和，與上次調查時的結果大相逕庭。

另外，英國首相卓慧思宣布辭職後，英鎊匯價波動，在兌美元一度高見1.1305後，最新回落至1.1263，升幅為0.44%。

企業消息方面，美國電話電報(AT&T)公布截至9月底止季度業績，期內收入為300.43億美元，按年跌4.09%，撇除已終止業務則按年升3.1%；純利按年升1.85%至59.77億美元。該公司上季淨增長了70.8萬名預付用戶，遠勝市場預期的55.23萬名，其股價早段曾升5.08%。

電動車生產商巨頭特斯拉(Tesla)公布的第三季業績顯示，期內收入僅有214.54億美元，差過分析員估計的220.9億美元，是自去年第三季以來季度收入首次「跑輸大市」。值得留意的是，集團第三季毛利率按年倒退2.58個百分點至27.9%，另期內外匯對利潤的負面影響為2.5億美元。特斯拉股價跌5.9%。

受累於市況不振，私募股權巨頭黑石集團公布上季純利僅為229.6萬美元，較去年同期的14.01億美元大幅減少99.83%。不過，該公司資產管理總額(AUM)按年仍增長了30%，達到9,509億美元，單計第三季亦錄得448億美元的資金流入。黑石股價早段曾跌0.4%。

潤滑劑生產商WD-40於截至8月底止一季收入按年升13.17%，達到1.3億美元，其中52%收入來自美洲地區，純利按年大增75.83%至1,478.6萬美元，主要受惠於整體收入增加以及營運開支減少。公司管理層稱，受到通脹環境影響，短期內仍難以達到毛利率55%的目標，但情況已開始改善，股價早段曾跌5.75%。