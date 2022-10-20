【新盤UPDATES】粉嶺北項目推第3期　錦田北新盤續軟銷

政府將大力發展「北部都會區」，兩個擁有地理優勢的新界西北新盤隨即起哄。當中，粉嶺北項目乘勢推出第3期，並部署明日開價。而元朗錦田北現樓項目亦繼續軟銷，周四(20日)向傳媒展示連家具單位。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期料明日開價

他指，該盤提供565伙，單位實用面積介乎158至1,054方呎。戶型分布方面，開放式戶佔約11.5%，一房戶佔約56.5%，兩房戶佔約16.5%，三房戶佔約6.9%，其餘為連花園或連天台特色戶。政府大力發展「北部都會區」，他相信，該盤會是近期推售的項目之中最能受惠。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna現樓單位錄逾千個參觀人次

最新開放的現樓單位為第8A座12樓A室，實用面積674方呎，向東。單位布置以啡木色配金鉉色為主調，樓層與樓層之間有約3米高。客飯廳長約6.2米、寬約2.8米，設有落地玻璃趟門連接31方呎露台，外望翠綠景色。

●藍田港鐵站KOKO HILLS加推42伙

政府發展施政報告後翌日，發展商加快推盤部署。會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS正進入交樓階段，周四(20日)上載價單6號，加推42伙，折實平均呎價約23,532元。另同步公布銷售安排第12號，落實於下周一(24日)起發售95伙，包括以價單形式發售87伙及招標發售8伙。

據價單顯示，最新一批單位實用面積介乎519至899方呎，扣除最高19.5%折扣優惠後，折實價由1,112.1萬至約2,159.5萬元，折實呎價約21,430至29,496元。

發展商表示，下周一將發售的單位戶型包括39個兩房戶、50個三房戶、5個四房戶及1伙四房複式戶。當中，位於第2座D室的三房連套房戶型為首度推出。上述以價單發售的單位折實售價為1,028.9萬至2,141.4萬元，折實呎價19,923至29,496元，折實平均呎價22,095元。整批單位按定價計，市值約14.8億元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房戶675萬重新沽出

●觀塘凱滙第1期連天台戶招標售2,028萬元

●沙田大圍站柏傲莊III累錄279宗終止交易