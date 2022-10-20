【新盤UPDATES】粉嶺北項目推第3期 錦田北新盤續軟銷
2022年10月20日 22:01
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政府將大力發展「北部都會區」，兩個擁有地理優勢的新界西北新盤隨即起哄。當中，粉嶺北項目乘勢推出第3期，並部署明日開價。而元朗錦田北現樓項目亦繼續軟銷，周四(20日)向傳媒展示連家具單位。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期料明日開價
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期，周四(20日)正式命名為ONE INNOVALE-Cabanna。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，項目有機會周五(21日)公布首張價單，部署月內開售，料首批單位涉約120伙，蓋涵開放式戶至三房間隔，以一房單位為主，並透露會以「相當忍讓價」推盤。
他指，該盤提供565伙，單位實用面積介乎158至1,054方呎。戶型分布方面，開放式戶佔約11.5%，一房戶佔約56.5%，兩房戶佔約16.5%，三房戶佔約6.9%，其餘為連花園或連天台特色戶。政府大力發展「北部都會區」，他相信，該盤會是近期推售的項目之中最能受惠。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna現樓單位錄逾千個參觀人次
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周四(20日)開放一伙三房連家具現樓單位供傳媒預覽。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤自日前對公眾開放現樓單位後，已錄得逾1,000個參觀人次。項目將於周日(23日)開始收票，會視乎收票情況，有機會於下周初公布銷售安排。
最新開放的現樓單位為第8A座12樓A室，實用面積674方呎，向東。單位布置以啡木色配金鉉色為主調，樓層與樓層之間有約3米高。客飯廳長約6.2米、寬約2.8米，設有落地玻璃趟門連接31方呎露台，外望翠綠景色。
●藍田港鐵站KOKO HILLS加推42伙
政府發展施政報告後翌日，發展商加快推盤部署。會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS正進入交樓階段，周四(20日)上載價單6號，加推42伙，折實平均呎價約23,532元。另同步公布銷售安排第12號，落實於下周一(24日)起發售95伙，包括以價單形式發售87伙及招標發售8伙。
據價單顯示，最新一批單位實用面積介乎519至899方呎，扣除最高19.5%折扣優惠後，折實價由1,112.1萬至約2,159.5萬元，折實呎價約21,430至29,496元。
發展商表示，下周一將發售的單位戶型包括39個兩房戶、50個三房戶、5個四房戶及1伙四房複式戶。當中，位於第2座D室的三房連套房戶型為首度推出。上述以價單發售的單位折實售價為1,028.9萬至2,141.4萬元，折實呎價19,923至29,496元，折實平均呎價22,095元。整批單位按定價計，市值約14.8億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房戶675萬重新沽出
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(20日)重新沽出1伙早前遭取消交易的單位。上述為第6A座9樓B8室，實用面積444方呎，屬兩房間隔，原本於本月初以675.07萬元沽出，現時以相同價錢重新獲承接，呎價約15,204元。
●觀塘凱滙第1期連天台戶招標售2,028萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第1期，最新招標沽出第2座55樓A室特色戶，實用面積860方呎，採三房連儲物室間隔，連712方呎天台，成交價2,028萬元，呎價約23,581元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄279宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得279宗終止買賣個案，佔成交量846宗約33%，而涉及總成交金額逾44.1億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增2宗個案，新近錄得的個案包括1A座29樓B室，實用面積998方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,484.2萬元成交，當時呎價約24,892元，惟交易已於周三(19日)終止。