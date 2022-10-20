特斯拉上季收入輸大市　股價挫逾7%

強美元對美國企業的影響陸續浮現，其中電動車生產商巨頭特斯拉(Tesla)公布的第三季業績顯示，期內收入僅有214.54億元美元(下同)，差過分析員估計的220.9億元，是自去年第三季以來季度收入首次「跑輸大市」。同時，全球電動車大戰亦趨向白熱化，最新德國汽車製造商寶馬(BMW)最新斥資17億元準備在美國生產電動車，意味各大車廠在此範疇將惡鬥連場！

特斯拉期內調整後淨利潤有32.92億元，按年升1.03倍，略高於預期的32億元；經調整後每股盈利亦升69.35%至1.05元，較市場估計的1.01元為高。惟值得留意的是，集團第三季毛利率按年倒退2.58個百分點至27.9%，另期內外匯對利潤的負面影響為2.5億元。

業績出爐後，特斯拉延長交易時段股價曾下挫逾6%，周四開市早段則跌逾7%。Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，無論經濟是否衰退，都不會減產，甚至是踩盡油全力衝刺(Pedal to the Metal)，以保持利潤率及全年交付逾140萬輛電動車，又認為可以超越蘋果公司(Apple Inc.)目前市值。

不過，馬斯克的如意算盤未必打響，事關傳統車企寶馬將在美國南卡羅萊納州投資17億美元，興建電動車廠及高壓電池組裝廠，為生產電動車鋪路，料創造至少300個就業崗位。據報，華府亦將撥款28億美元，協助本土發展電動車電池生產業務，以及相關原材料生產業務。