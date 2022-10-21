東方日報B1：恒指13年半低　萬六關危

宏觀經濟風高浪急，造就港股創海嘯價！恒生指數周四曾險些失守萬六點大關，創近13年半新低，內地或進一步放寬入境防疫限制的消息一度刺激指數幾乎倒升，惟收市依然續挫231點。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘坦言，港股是否已經見底「好難講」，質疑創28年新低的恒指估值未足以挽留資金。

恒指早段曾挫500點，低見16,010點，創2009年5月4日後即市新低，跌幅午後曾縮至58點，高見16,452點，收市報16,280點；國企指數收報5,512點，跌85點；科技指數再創新低，收報3,120點，挫75點。大市總成交升至逾1,268億元，為8月底後新高，沽空金額按日激增60%。

儘管港股美國預託證券(ADR)周四早段普遍做好，按比例計相當於恒指重上16,500點，瑞信邵志銘表示，該行予恒指3至6個月、12個月的目標暫時分別為16,500點17,000點，比上月初接受本報訪問時的目標低約3,000點。

他指，風險較股票低的定期存款和投資級別債券，現時回報分別約4厘和6厘，比起約一成左右股票盈利率，差距比零息時代明顯縮窄，按理上市公司要更賺錢始能說服資金繼續「冒險」持有股票，可是美國半年內仍會持續加息，內地振興經濟的成效與房地產銷售均未見明顯好轉，短期內結束「動態清零」防疫政策的希望更已「幻滅」，中資企業盈利乃至內地經濟增長預測恐續降級，故中資股未稱得上便宜，風險回報率對比定息投資仍未吸引，形成資金流出股市。

港股通周四淨買入擴至70.69億元，創逾4個月高，其中騰訊獲「北水」淨吸25.39億元。邵指，內地定存及國債息率低於3厘，增加港元計價股票對內地投資者的吸引力，問題是外資在港股佔比仍較高，他們憂慮內地經濟前景以及地緣政治風險，「沽貨者多過買貨，大市自然跌。」

他續指，過去10年內人民幣兌美元單月貶逾2%，港股幾乎不會升。瑞信卻料人民幣兌每美元6個月內將跌至7.5，對港股又是一個扣分項，而美元就算有點貴，也不見得短期內會轉弱。

其實港匯也不強，香港金融管理局周三紐約時段再沽美元買入30.62億港元，本月7度接錢共322.7億港元，銀行體系結餘周五將跌至1,001.66億港元。

邵志銘再稱，現時恒指市帳率跌至1994年後新低的0.7倍、市盈率跌至8.5倍，已計入很多負面消息，惟關鍵仍是「幾時結束清零無人估到，如非正式落實，操盤者都不會有反應……況且經濟信心亦非能迅速充分復原，而聯儲局就肯定會繼續加息抗通脹，資金點解要買港股？估值已不是誘因。」

新能源股繼續是他的投資建議，即使增長或已見頂，惟訂單尚算健康。按地域看，瑞士和日本股市值得留意，收入側重香港的股份在港府入境防疫未來半年內改行「0+0」的前提下，亦有一定投資價值，惟美股有美國經濟衰退的風險，暫不宜沾手。