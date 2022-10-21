東南亞稱王！越南今年經濟增長有望達8%…

越南總理范明政周四表示，越南今年的增長將超過預期，全年經濟增長有望達到8%，超過政府設定的6至6.5%的目標，並有望在明年擺脫新冠疫情後，繼續​​保持東南亞增長最快經濟體的稱號。

范明政在國會發表年度報告指出，由於能源價格的不確定性和俄烏戰爭，越南的通脹壓力正在上升，但當局將在明年全年控制價格並採取靈活、審慎的貨幣政策，預期在通脹及經濟增長間取得平衡。

他表示，明年越南經濟面臨的挑戰將多於優勢，政府將保持明年通脹在4.5%以下，並以6.5%的國內生產總值(GDP)增長為目標。

越南在第三季GDP按年增長13.67%，創2009年編製GDP數據以來最快增速，部分是由於去年基數過低導致。但與此同時，通脹快速上升，9月通脹率3.94%，是兩年多來最快。政府預計明年通脹率約為4.5%，而今年為4%。越南央行正在敦促商業銀行設法保持低貸款成本，在上個月升息以抑制通脹和穩定貨幣之後，越南也開始罕見實施貨幣緊縮政策。

儘管經濟增長快速，但越南仍面臨貨幣貶值的挑戰。越南盾兌美元連續第11日觸及新低，報24,520兌每美元，今年以來已下跌7%。