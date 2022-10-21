【加密貨幣】FTX創辦人籲「約法」　訂白帽黑客獎金封頂3900萬

外媒報道，加密貨幣交易所FTX共同創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried(又稱SBF)表示，幣圈應研究應對近期猖獗的黑客攻擊，提出應制定框架，包括將「白帽黑客」的最高賞金限制在500萬美元(約值3,900萬元)，以限制網絡攻擊行為對業產的影響。

據報，今年迄今黑客已由加密貨幣領域掠奪超過30億美元，料全年勢創歷史紀錄。日前，一名黑客在攻擊去中化金融(DeFi)應用程式(Apps)Mango盜取1億美元後，與平台達成協議，歸還其中的5,000萬美元。

SBF稱，若黑客的行為是「善意」，且交還完整客戶資產，即可從協議中保留被盜金額的5%或500萬美元，以兩者金額較少為準。

事情上，在幣圈中網絡攻擊者有時會被視為「白帽黑客」，即試圖暴露漏洞以換取獎勵，而非靠惡意攻擊獲得收益。

SBF指出，黑客對數碼資產生態系統具有極大的破壞性，相信該方法有望遏制黑客超過98%的影響力。數據分析公司Chainalysis表示，過去黑客的主要攻擊目標為加密貨幣交易所，惟2020年開始已逐漸轉移至DeFi協議。