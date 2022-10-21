【中美科技戰】美封殺華企兩敗俱傷　中方急召晶片業謀策

急於在美國中期國會選舉前打「中國牌」博加分的美國總統拜登，早前對中國實施涵蓋設備到人才的先進晶片封殺令，由於辣招牽連甚廣，據報內地工信部上周傳召多家晶片公司舉行緊急會議，官員們顯得有點不知所措。面對美方的嚴厲制裁，內地晶片企業發愁！有三成收入來自內地的刻蝕機霸主泛林集團(Lam Research，美股︰LRCX)，該企預警下年內地生意額會被腰斬，可見中美科技戰是兩敗俱傷。

外媒報道，工信部為評估禁令對內地科技發展的打擊，近日傳召被視為中國記憶體供應自主希望的長江存儲、以及專研超級電腦的中科曙光等等，其中長江存儲不諱言其未來恐怕「岌岌可危」。官員於會上並無大談中方會祭出甚麼反制措施，更多是安撫他們，說內地對資訊科技(IT)的龐大需求能支撐他們的營運。

不過，擺在眼前的現實是，相關的企業被「斷米路」。泛林集團警告，華府對內地施加的晶片封殺令對集團明年生意額的衝擊介乎20億至25億美元(最多195億美元)，即9月底止4個季度總收入11至14%左右；期內內地收入粗略估算約53億美元，也就是說泛林估計其內地收入恐幾乎削一半。而且由於禁令使公司失去了一些「盈利能力較高」的內地生意，該企本季非公認會計準則(non-GAAP)毛利率將介乎43.5至45.5%，比上季的46%略降。

泛林9月底止的4季設備收入過半來自記憶體公司，比來自晶片代工廠的生意高18至35個百分點不等，而且明顯側重於「非揮發性記憶體」(電流關掉後資料不會散失)，如長江存儲主打的NAND Flash記憶體，一旦長江存儲擴產受阻，問題可想而知。

不僅如此，泛林還將全球晶圓生產設備(WFE)今年收入展望由「900億至1,000億美元區間低至中端」調低至偏近900億美元水平，更預明年會倒退超過兩成，這一來與客戶需求「急劇轉差有關」，尤其是記憶體廠商急於去貨而調整開支，亦由於內地半導體廠商擴產頓時遇上困難，「要是內地沒出事，理應會高一點」。

即使泛林也表示，記憶體廠商主動減少供應，理應有助WFE需求明年過後復甦，而且南韓和台灣客戶需求依然強勁，該企股價周四早段仍挫●%。不過，其內地同業北方華創(深︰002371)及中微公司(滬︰680012)周四卻現報復式反彈，分別急升10%及15.72%，雙雙漲停。

內地晶片初創公司壁仞科技拒絕評論工信部「急Call」業界的消息，惟表示業務如常運作，與律師商討後，華府的封殺令對其沒有影響。這家被對標英偉達(Nvidia)的公司於兩個月推出首款通用的圖像處理器(GPU)晶片「BR100」，其「峰值算力是國際廠商在售旗艦產品3倍以上」。它採用7納米製程，並運用堆疊多塊小晶片(Chiplet)的先進封裝技術，據知要找台積電代工。