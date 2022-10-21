【汽水股】百事潛力勝可樂？10年間回報逾兩倍

可口可樂及百事作為目前全球最大的兩款汽水品牌，一直以來都在各個領域爭鋒。雖然對於多數人的認知而言，可口可樂在市佔率上似乎稍勝於百事，平常接觸到前者的機會也較多。然而，從過去10年的股價表現來看，連同股息在內，百事的累計回報率達到2.27倍，表現遠超其對手可口可樂。目前兩家公司市值已不相伯仲，分析認為，考慮當前宏觀環境因素，擁有多元化業務的百事未來潛力明顯更加優勝。

作為全球公認為是最好的公司之一，可口可樂一直都是股神巴菲特的愛股。他在1988年透過投資旗艦公司巴郡買入可口可樂股票後，多年來「一股不賣」、堅定持有。雖然巴郡並未有披露當初買入股票的實際價格，但據分析估算，連同多年來股息收入在內，這筆交易已讓股神大賺了逾20倍。

從股價表現來看，截至周三止，過去10年可口可樂的股價升幅為47.88%，而百事則達到144.99%。計及股息回報(以前復權方法計算)的話，可口可樂的累計回報率為1.02倍，而百事則為2.27倍，遠超前者。

零食業務利潤貢獻重大

兩家公司股價表現的差異，很大程度反映了百事在業務多元化方面的努力。有別於可口可樂着重其品牌價值的發展策略，百事一直依靠強勁的零食業務來補足自己和可口可樂的差距，公司旗下包括了熱門的零食品牌Ruffles和Frito-Lay(即樂事的母品牌)等。而在第三季度的財報中，這一優勢尤其明顯。Frito-Lay北美地區上季度的收入按年增長20%，令市場震驚；該分部的營業利潤亦增長了17%，顯示出百事有能力將成本壓力轉嫁給消費者。

晨星消費行業股票研究總監Erin Lash表示，百事雖然仍是飲品行業的巨頭，但其業務已擴展至其他行業。晨星估算，Frito-Lay及桂格已佔其整體銷售額逾半，並且貢獻了百事約65%的利潤來源。她認為，零售及飲品的多元化策略是其主要競爭優勢；執行能力及整合業務模式使其加速了盈利增長，未來「仍有很大的發展空間」。

CFRA股票分析員Garrett Nelson給予百事公司「強烈買入」的評級，指其擁有穩健的財務狀況及盈利能力，是具防守力的藍籌股；同時看好其品牌多元化策略。相對之下，他僅給予可口可樂「買入」評級，並指其風險包括外匯匯率、新冠肺炎疫情、缺乏產品多元化等，但就較看好可口可樂在飲品市場的增長。