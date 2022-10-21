道指跌90點 圓匯再失守150關

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.82；港匯見7.848；離岸人民幣(CNH)報7.2544；美元兌日圓處150.18；歐元報0.9776，英鎊報1.1217。金價處1,626.36美元。布油報92.66美元，紐油報84.48美元。比特幣下跌，報1.9萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報30,333點，跌90點或0.3%；標指收報3,665點，跌29點或0.8%；納指收報10,614點，跌65點或0.61%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報16,299點，升18點或0.11%。

●即月恒生指數夜期收報16,341點，升91點，高水61點，成交26,039張。

●周四(20日)到期的11月紐約期油收報每桶85.98美元，升0.43美元；12月紐約期油收報每桶84.51美元，跌0.01美元；布蘭特期油跌0.03美元，收報每桶92.38美元。

●紐約期金收報每安士1,636.8美元，升2.6美元或0.2%。

●英國富時100指數收報6,943點，升18點或0.27%；德國DAX指數收報12,767點，升26點或0.2%；法國CAC指數收報6,086點，升46點或0.76%。

●日本9月通脹維持3%，略高過預期。

●騰訊股價創5年新低 市值蒸發5萬億 何處是底？

●【汽水股】百事潛力勝可樂？10年間回報逾兩倍

●高盛：新興市場股票盈利仲有得跌...

●【走出疫情】美國航空上季盈利急升1.9倍 收入創新高

●【中美科技戰】美封殺華企兩敗俱傷 中方急召晶片業謀策

●東南亞稱王！越南今年經濟增長有望達8%...

●英國首相卓慧思辭職 股匯債皆波動

●【東方產評】港股無力百花殘 經濟前景甚艱難

●東方日報B1：恒指13年半低 萬六關危