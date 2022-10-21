道指跌90點　圓匯再失守150關

2022年10月21日 07:48
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●踏入亞洲時段，美匯指數報112.82；港匯見7.848；離岸人民幣(CNH)報7.2544；美元兌日圓處150.18；歐元報0.9776，英鎊報1.1217。金價處1,626.36美元。布油報92.66美元，紐油報84.48美元。比特幣下跌，報1.9萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。
    ●道指收報30,333點，跌90點或0.3%；標指收報3,665點，跌29點或0.8%；納指收報10,614點，跌65點或0.61%。
    ●港股ADR指數上升，按比例計算，收報16,299點，升18點或0.11%。
    ●即月恒生指數夜期收報16,341點，升91點，高水61點，成交26,039張。
    ●周四(20日)到期的11月紐約期油收報每桶85.98美元，升0.43美元；12月紐約期油收報每桶84.51美元，跌0.01美元；布蘭特期油跌0.03美元，收報每桶92.38美元。
    ●紐約期金收報每安士1,636.8美元，升2.6美元或0.2%。
    ●英國富時100指數收報6,943點，升18點或0.27%；德國DAX指數收報12,767點，升26點或0.2%；法國CAC指數收報6,086點，升46點或0.76%。
    ●日本9月通脹維持3%，略高過預期。
    ●騰訊股價創5年新低　市值蒸發5萬億　何處是底？
    https://bit.ly/3F0Uw3d
    ●【汽水股】百事潛力勝可樂？10年間回報逾兩倍
    https://bit.ly/3F3GopR
    ●高盛：新興市場股票盈利仲有得跌...
    https://bit.ly/3eMfUi3
    ●【走出疫情】美國航空上季盈利急升1.9倍　收入創新高
    https://bit.ly/3yZoIbc
    ●【中美科技戰】美封殺華企兩敗俱傷　中方急召晶片業謀策
    https://bit.ly/3gqm08e
    ●東南亞稱王！越南今年經濟增長有望達8%...
    https://bit.ly/3VJW6wg
    ●英國首相卓慧思辭職　股匯債皆波動
    https://bit.ly/3SnU55Y
    ●【東方產評】港股無力百花殘　經濟前景甚艱難
    https://bit.ly/3DpnlW1
    ●東方日報B1：恒指13年半低　萬六關危
    https://bit.ly/3TA1bFw