首爾樓價跌幅十年最大　南韓樓市步入寒冬？

外媒報道，受南韓央行大幅加息等因素影響，首爾樓價指數本周跌幅為10年4個月以來最大。市場預期南韓央行至年底仍會持續加息，樓市恐迎來寒冬。

首爾樓價已連跌21周，根據韓國不動產院最新發布的統計，首爾樓價格指數較上周跌0.27%，達2012年6月11日(0.36%)以來最大跌幅。此外，本周首都圈及非首都圈樓價分別較上周下跌0.35%及0.21%，全國樓價平均跌0.28%，達2012年5月初次實施調查以來最大跌幅。

南韓央行10月中宣布上調基準利率至3%，達10年以來高位，為遏抑物價升勢，預期至年底前維持加息步伐，尤其美國聯儲局料將大幅加息，南韓基準利率可能升至3.5%至3.75%。

分析指，在南韓央行加息壓力下，民眾所承受的按揭利息負擔可能達8%之多，加上當局加強對貸款限制，樓市需求或持續冷清。另一方面，南韓央行加息帶動儲蓄獲利高過出租樓宇的收益，令投資者對商家或小型建築投資的意欲下降，都可能導致樓價跌幅進一步擴大。

另外，2030年之後在首爾居住家庭數目將因樓價壓力而轉跌。根據南韓統計廳最新公布的2020至2050年家庭構成趨勢報告推算，首爾市戶數將從2020年的395.3萬戶，增至2029年的412.6萬戶後減少，至2050年更預期減至379.9萬戶。