鱷魚恤急插25%　擬折讓66%供股

鱷魚恤解釋，供股之所得淨額目前擬用於以下用途：約一半用於償還銀行借款；及餘額用作公司業務發展及一般營運資金，包括新零售店裝修及用於集團日常營運。公司認為，所得淨額將能使集團通過償還其部分銀行貸款以減少利息開支。該等現金資源亦將為集團提供及時且穩健之資金狀況以抓住良機，包括於任何進一步放寬與疫情相關之限制而令經濟活動及消費性開支潛在復甦之前獲得新租賃及/或租賃延期。此外，所得淨額亦應有助於緩解於不久將來任何貨幣政策進一步緊縮可能導致增加之利息開支。

值得注意的是，鱷魚恤是次供股不設包銷商。公司表示，倘供股認購不足，供股規模將縮減。供股權將於11月9日至16日期間可供買賣，所有供股股份將於11月30日在市場上板。