【高盛推介】阿里70元大關整固　資金積極低位部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(20日)跌約3.9%，跌穿70港元水平收市，當中曾低見68元，創歷史新低。周五(21日)開市重上70元後反覆靠穩，現報70.2元，微升約0.4%。日前有報道指，國家電力投資集團就「三網融合」，引入阿里及京東集團成為合作夥伴。

觀察個股輪證資金流向，近日資金吸納好倉，本周三(19日)及周四共錄得約2,080萬元資金流入，為同期第3多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周一(17日)及本周二(18日)共錄得約520萬元資金流入後，近日獲資金趁低沽出止賺。

阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。

阿里購25625，行使價88.88元，2023年2月20日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。

阿里購25321，行使價95元，2023年1月26日到期，實際槓桿7.1倍，低面值。

阿里牛61811，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，高槓桿貼牛。

阿里沽26929，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿2.4倍，貼價、新上市。

阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，高槓桿近熊。

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