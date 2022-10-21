【高盛推介】阿里70元大關整固 資金積極低位部署好倉
2022年10月21日 10:52
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(20日)跌約3.9%，跌穿70港元水平收市，當中曾低見68元，創歷史新低。周五(21日)開市重上70元後反覆靠穩，現報70.2元，微升約0.4%。日前有報道指，國家電力投資集團就「三網融合」，引入阿里及京東集團成為合作夥伴。
觀察個股輪證資金流向，近日資金吸納好倉，本周三(19日)及周四共錄得約2,080萬元資金流入，為同期第3多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周一(17日)及本周二(18日)共錄得約520萬元資金流入後，近日獲資金趁低沽出止賺。
股價跌至低位，投資者如看好，宜選合適條款部署，80元行使價的產品約15%價外，相對屬貼價條款，當中可留意阿里購(25742)，為80元以下產品中貼價兼高對沖。進取高槓桿選擇可留意阿里購(25625)。低面值選擇可留意阿里購(25321)。牛證方面可留意屬貼牛的阿里牛(61811)，與現價有約5元收回距離。
阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。
阿里購25625，行使價88.88元，2023年2月20日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
阿里購25321，行使價95元，2023年1月26日到期，實際槓桿7.1倍，低面值。
阿里牛61811，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，高槓桿貼牛。
阿里沽26929，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿2.4倍，貼價、新上市。
阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，高槓桿近熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。