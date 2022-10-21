【高盛推介】保險股落後大市　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險由本周三(19日)起跟隨大市走低，唯周五(21日)早段表現落後，逆市下跌，最低見65.35港元。現報66.25元，跌約1.2%。友邦公布周四(20日)回購260.3萬股，涉資約1.78億元。有券商料友邦今年第3季按固定匯率計，新業務價值達7.35億美元，按年升7%。

將於下周三(26日)公布今年第3季業績的中國平安，亦於本周三起連跌，現報37.1元，跌約0.5%。有券商料平保首9個月的保費收入增長11%；同期新業務價值將跌27%，但料在第4季將按年持續改善。該行維持平保「跑贏大市」評級，目標價60元。

觀察個股輪證資金流向，友邦及平保好倉過去4日皆錄得資金流入。淡倉於本周三錄得約160萬元資金流入後，周四資金轉向沽出止賺。

友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。

友邦牛61882，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，實際槓桿9.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

友邦沽26360，行使價57.75元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

友邦熊50901，收回價75元，行使價75.6元，換股比率100，實際槓桿7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

平安購25961，行使價46元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.2倍，最貼價條款之一、少數面值低於0.25元。

平安牛64032，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，實際槓桿12.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽26316，行使價33元，2023年3月27日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

平安熊53892，收回價45元，行使價45.6元，換股比率100，實際槓桿4.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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