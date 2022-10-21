日圓兌港元弱見5.21　日財務大臣：將應對過度波動

日圓兌每美元插穿150心理大關後，外界猜測日本政府何時會進行干預，日圓周五(21日)持續向下，最新報150.40，仍處32年新低，每百日圓兌港元報5.2189。外媒引述策略師報道指，如果日圓貶值得太快，或者是單方面貶值的情況，可能政府就會入場干預。

報道指，日本財務大臣鈴木俊一周五重申，日本已準備好採取行動，表示近期日圓單方面快速貶值不可取，正密切關注匯率走勢。當局正以極為緊張的心情密切關注外匯市場的動向，將會採取適當措施應對過度波動。

150關口被外界視為日圓重要的心理關鍵價位，失守後可能增加政府入場干預的壓力，不過日本官員們將重點放在極端和單邊狀況上，暗示他們沒有關注任何特定價位。

大和證券高級外匯策略師Yukio Ishizuki表示，日圓走勢顯示，市場參與者對於干預強烈警惕，但他也認為，在160關之前都沒有任何明確的干預目標。他又指，若日圓貶值得太快，又或者是單邊貶值的話，好像日圓兌歐元跌穿1歐元兌150日圓的話，則當局可能會進行干預。

日本消費價格指數(CPI)持續上漲，鈴木俊一表示，預計於月底編製的經濟方案將包括措施，以保障民眾及企業免受食品及能源價格飆升影響。