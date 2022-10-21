ONE INNOVALE-Cabanna首張價單推113伙　入場費276萬元

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，首批單位以「低少少」價錢推出，並形容為「相當忍讓價」，希望將市場注意力集中，較心目中價錢平約2%。

首批單位包括13伙開放式戶、69伙一房戶、26伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由186至683方呎。售價方面，提供4種付款辦法，扣除最高7%折扣後，折實售價介乎276.3萬至941.81萬元，折實呎價由13,428至15,400元。

該盤會於明日起對公眾開放示範單位及正式收票，預計下周開售。

首批入場單位E座1樓5室，實用面積186方呎，折實呎價約14,855元。至於首批呎價最低單位為E座1樓17室，實用面積317方呎，一房連衣帽間間隔，折實售價約425.6萬元。資料顯示，該盤同系列第1期於今年7月，以折實平均呎價14,168元推出首批123伙。而同系列第2期於今年9月，以折實平均呎價14,398元推出首批83伙。