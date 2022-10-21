樓價指數連挫兩周　跌幅0.89%見2個半月高

中原城市領先指數CCL最新報168.49點，創245周新低，重返2018年2月水平，屬逾4年半以來新低，按周跌0.89%，跌幅見約2個半月高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.76點，創249周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.82%。CCL(中小型單位)報166.87點，創249周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.88%。CCL(大型單位)報176.43點，按周跌0.94%。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.25%，CCL Mass累跌1.15%，CCL(中小型單位)累跌1.26%，CCL(大型單位)累跌1.18%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月22日美國加息後，本地主要銀行亦調高最優惠利率，樓價跌勢未止。本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近14周以來第3次。樓價調整持續，CCL將再下試160點水平，現時僅相差8.49點或5.31%，估計2022年底前達到。10月19日施政報告，對樓價的影響將於11月中旬公布的CCL才開始反映。

四區方面，新界東CCL_Mass報177.62點，創193周新低，重返2019年2月水平，按周跌0.95%，連跌5周共4.55%。九龍CCL_Mass報161.41點，創254周新低，重返2017年12月水平，按周跌0.64%，連跌2周共1.85%。港島CCL_Mass報171.61點，為近257周第3低，重返2017年11月水平，按周跌0.91%，連跌2周共1.23%。新界西CCL_Mass報159.36點，為近131周次低，重返2020年4月水平，按周跌0.85%。

樓價持續下調起近14周計，CCL累跌6.94%，CCL Mass累跌7.40%，CCL(中小型單位)累跌7.48%，CCL(大型單位)累跌4.39%。九龍CCL_Mass累跌8.09%，新界東CCL_Mass累跌7.51%，港島CCL_Mass累跌7.48%，新界西CCL_Mass累跌6.31%。