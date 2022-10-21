道期向下 圓匯曾貶至150.48
2022年10月21日 16:11
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●美匯指數報112.89；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報7.2651；美元兌日圓報150.47，日內曾低見150.48，續創32年低；歐元企0.9794，英鎊處1.1188。金價報1,622美元。布油報92.18美元，紐油報84.31美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌72點。
-卓慧思辭任英國首相，英鎊先升後回，兌港元見8.7923。
-日圓兌港元弱見5.21，日財務大臣：將應對過度波動。
●市後關注點
20:30 加拿大8月零售銷售
22:00 歐元區10月消費者信心指數
●恒生指數全日收報16,211點，跌69點或0.42%；國企指數收報5,517點，升5點或0.09%；科技指數收報3,101點，跌19點或0.62%。主板成交939億港元。https://bit.ly/3MR662P
-鱷魚恤急插25%，擬折讓66%供股。
-瑞銀指中移第三季純利遜預期，降目標價至77元。
-騰訊股價創5年新低，市值蒸發5萬億，何處是底？
●滬綜指收升3點，外資透過滬股通及深股通淨賣出逾89億元，創8月23日以來新高。https://bit.ly/3eMIrnF
●中國經濟：
-傳中證監擬准部分涉房地產企業於A股融資。
●中美科技戰：
-傳美國擴大對華出口科技禁令，瞄準量子運算及AI領域。
●轉數快10月30日進行系統提升，將暫停提供服務。
●美股：
-特斯拉上季收入輸大市，股價挫逾7%。
-傳馬斯克擬裁減Twitter近75%員工，Twitter法律總顧問咁回應...
-英特爾CEO警告將針對性裁員，11月初公布細節。
●首爾樓價跌幅十年最大，南韓樓市步入寒冬？
●比特幣集團傳考慮收購具268年歷史德國銀行。
●等你開倉！Adidas預告庫存大增，再降業績展望。
●Trafigura警告全球銅庫存已降至危險低位。
●新西蘭9月貿赤收窄至16.15億紐元。