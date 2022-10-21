道期向下　圓匯曾貶至150.48

2022年10月21日 16:11
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    ●美匯指數報112.89；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報7.2651；美元兌日圓報150.47，日內曾低見150.48，續創32年低；歐元企0.9794，英鎊處1.1188。金價報1,622美元。布油報92.18美元，紐油報84.31美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌72點。
    -卓慧思辭任英國首相，英鎊先升後回，兌港元見8.7923。
    -日圓兌港元弱見5.21，日財務大臣：將應對過度波動。
    ●市後關注點
    20:30 加拿大8月零售銷售
    22:00 歐元區10月消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報16,211點，跌69點或0.42%；國企指數收報5,517點，升5點或0.09%；科技指數收報3,101點，跌19點或0.62%。主板成交939億港元。https://bit.ly/3MR662P
    -鱷魚恤急插25%，擬折讓66%供股。
    -瑞銀指中移第三季純利遜預期，降目標價至77元。
    -騰訊股價創5年新低，市值蒸發5萬億，何處是底？
    ●滬綜指收升3點，外資透過滬股通及深股通淨賣出逾89億元，創8月23日以來新高。https://bit.ly/3eMIrnF
    ●中國經濟：
    -傳中證監擬准部分涉房地產企業於A股融資。
    ●中美科技戰：
    -傳美國擴大對華出口科技禁令，瞄準量子運算及AI領域。
    ●轉數快10月30日進行系統提升，將暫停提供服務。
    ●美股：
    -特斯拉上季收入輸大市，股價挫逾7%。
    -傳馬斯克擬裁減Twitter近75%員工，Twitter法律總顧問咁回應...
    -英特爾CEO警告將針對性裁員，11月初公布細節。
    ●首爾樓價跌幅十年最大，南韓樓市步入寒冬？
    ●比特幣集團傳考慮收購具268年歷史德國銀行。
    ●等你開倉！Adidas預告庫存大增，再降業績展望。
    ●Trafigura警告全球銅庫存已降至危險低位。
    ●新西蘭9月貿赤收窄至16.15億紐元。