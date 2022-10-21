【產經直播】下周多隻藍籌放榜 邊隻有得諗？

港股周五(21日)走勢反覆，市場觀望氣氛濃厚，周六(22日)二十大會議閉幕，可否寄望會後有利好消息出台？投資者又可否博超賣反彈？

外圍方面，受迷你預算案風波困擾的英國首相卓慧思，上任僅第45日便宣布辭職，英鎊兌美元曾反彈至1.13水平後便無以為繼。另外，美國聯儲局官員繼續放鷹，美10年期債息衝上4.2厘水平。聯儲局將於下月初議息，根據利率期貨，屆時加息0.75厘機會最高。環球股市似乎未見好消息，暫難見轉機？

傳中國證監會擬允許部分有小量涉房地產業務、但不以房地產為主業的企業，在A股市場融資。若消息屬實，有關政策對穩定樓市有無實質成效？內房物管今日做好，投資者有無炒作機會？

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