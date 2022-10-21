富途App推元宇宙遊戲　股民玩得叻可瓜分156萬股票現金券

互聯網券商富途證券一向動作多多，公司趁住月底迎來喺港成立10周年，將喺其應用程式(App)中推出「開啟元宇宙遊戲」。近期股票市場走勢疲弱，唔少股民都喊悶，唔知加入遊戲元素，又會唔會令大市有返啲刺激感呢？

新功能畀一眾用戶創造專屬自己嘅「牛牛元宇宙造型」，喺富途嘅世界入面，幫自己扮靚靚。答啱問題、完成指定任務，仲可以攞到專屬公民勳章添，咁就可以升級牛牛收藏及其裝備點數，即係可以揀多幾件靚衫。唔止咁，愈多點數，排名愈高，有機會瓜分20萬美元(約156萬港元)股票現金券。股市悶局無肉食，唯有喺虛擬世界入面，揀多幾件裝備，當自己買多咗玩具啦！

公司指，至今全球用戶突破1,900萬人，香港富途用戶嘅滲透率超過四成。富途證券創辦人李華表示，未來會繼續不斷革新，以科技領先，將用戶體驗同需求放喺首位，使更多來自老、中、青等不同年齡層嘅投資者，都可以享受便利嘅金融投資服務。

另外，富途為咗答謝香港投資者支持，喺期內新開戶，存入1萬港元並留喺戶口內60日或以上，將可以從「一股蘋果公司股票」、「Klook 1000港元禮品卡」、超市禮券、蘋果公司禮品卡、基金現金券或3個月免費港股串流報價中，6揀1作為優惠。