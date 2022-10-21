上水兩房移民盤劈價61萬沽　持貨4年料蝕使費沽

北部都會區發展公布後，區內二手樓價未見有支持，上水御皇庭兩房移民盤，劈價61萬元沽貨，成交價525萬元，約4年帳面僅升值2萬元，料需蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃新利透露，西半山翰庭軒高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望內街景，以960萬元易手，呎價約19,794元，新買家屬於用家，

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園百德閣中層C室，實用面積約420方呎，望樓景，成交價563萬元，屋苑兩房戶樓價跌穿600萬元，呎價約13,405元，單位原先叫價620萬元，減價約9.1%沽出。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角丹拿道丹拿花園4座低層F室，實用面積約525方呎，兩房間隔，成交價約810萬元，呎價約15,429元，低市價10%，創同類型單位近年新低，新買家為區外上車客。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園10月暫錄11宗買賣，平均實用呎價約14,568元，屋苑12期2座高層D室，實用面積約797方呎，套三房間隔，另設工人房，以1,200萬元成交，呎價約15,056元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣豐盛居中層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，擁露台，享街景，原先開價790萬元，最新以788萬元成交，呎價約15,666元，原業主於2017年2月以688萬元購入，持貨5年帳面獲利100萬元，單位升值約15%。

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新界區

●美聯葉劍威表示，上水御皇庭3座中層C室，實用面積約451方呎，兩房間隔，曾叫價586萬元，原業主因移民賣樓，劈價61萬元，新買家「漏夜」送訂，以525萬元購入，呎價約11,641元。單位約4年帳面僅升值2萬元，料屬明賺實蝕。

●美聯李貫甡表示，青衣盈翠半島11座中層D室，實用面積約529方呎，兩房間隔，望煙花海景，9月叫價900萬元放盤，獲同區客以898萬元購入，呎價約16,975元。

●美聯蘇賽琼稱，荃灣荃德花園B座低層E室，實用面積約287方呎，兩房間隔，享內園景，雙方議價33.2萬元，買家以416.8萬元的承接，呎價約14,523元，原業主於2007年11月於以87萬元購入，持貨逾15年帳面獲利329.8萬元，物業升值3.8倍。

●祥益邱家邦表示，屯門慧豐園5座高層E室，實用面積約567方呎，三房間隔，獲區外首置客垂青，獲減價8萬元，決定以620萬元購入自用，呎價約10,935元，低於市場價，原業主於2018年以約653萬元購入，帳面蝕約33萬元。

●中原王勤學透露，元朗區自施政報告公布後僅錄得2宗二手買賣，包括好順利大廈1座中層D室，實用面積約356方呎，兩房間隔，叫價435萬元，累減32.2萬元或7.4%，以402.8萬元沽出，呎價約11,315元，原業主持貨約5年，單位帳面只升值約5.2%。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍文禮閣3座中層G室，實用面積約637方呎，套三房間隔，以866萬元沽出，呎價約13,595元，原業主於2008年10月以310萬元購入，持貨約14年帳面獲利556萬元，期內升值約1.8倍。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山新港城Q座中層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤7個月，當時叫價620萬元，減20萬元至600萬元成交，減幅約3.2%，呎價約17,804元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山錦鞍苑B座低層7室，實用面積約554方呎，已補價自由市場原先叫價550萬元，放盤3個月，經議價後減15萬元成交，減幅約2.7%，獲買家以535萬元承接，呎價約9,657元創近1年新低。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區11月暫錄約48宗二手買賣，按月增約30%，同區聽濤雅苑7座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，放盤時開價約760萬元，議價後以735萬元易手，呎價約約13,973元，新買家為用家。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳日出康城領都2座左翼低層A室，實用面積約973方呎，套四房套連儲物室間隔，望海景，今年9月開價約1,200萬元，為加快套現接連降價，終獲區內住客以約1,050萬元購入，累減約150萬元，呎價約10,791元。

●美聯林偉強表示，施政報告公布後，將軍澳區兩日即錄約16宗二手買賣，包括峻瀅1期1座中層G室，實用面積約529方呎，兩房間隔，獲同區客斥資660萬元承接上車，呎價約12,476元，全區本月錄約129宗買賣，上月同期則錄約148宗。

●中原柯勇稱，將軍澳維景灣畔6座低層E室，實用面積約515方呎，兩房間隔，望內園景及海景，本月中叫價850萬元，最新以836萬元易手，呎價約16,233元，原業主於2019年8月以860萬元購入，持貨3年多帳面蝕讓24萬元離場。

●香港置業劉浩勤指，將軍澳天晉1期6座高層D室，實用面積536方呎，屬特高樓底特色樓層，早於2019年開價1,100萬元放售，2020年反價至1,300萬元，終減至930萬元沽，呎價約17,351元，重返3年前價位。

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