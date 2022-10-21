黃金已失避險作用？專家：一個原因令金價續睇跌

外媒引述標普全球(S&P Global)報告指，基本面因素對貴金屬前景已不再重要，反而加息預期及對能源的擔憂，對所有類別的金屬價格影響更大。

標普全球商品洞察大宗商品副分析師Aude Marjolin稱，金屬價格正面臨整體經濟逆風。9月主要經濟體大幅加息以對抗通脹，令各國央行愈來愈擔憂明年全球經濟衰退的可能性。

Marjolin指，明年經濟前景黯淡是金屬價格承壓的主因，而不是基本面。而且，通脹持續上升，並未給美國聯儲局在短期內改變或暫停緊縮政策的任何空間。

報告預期，若聯儲局要實現2%通脹目標，11月或進一步加息，「歐洲央行以及挪威、瑞典及瑞士央行，也在9月加息，因為歐元區的通脹率達10%，是自歐元面世以來的最高水平。」Marjolin說道。

黃金前景方面，標普全球料，今年黃金均價為每安士1,842美元，明年為1,800美元，2024年為1,769美元，2025年為1,757美元，2026年為1,753美元。Marjolin指，黃金是當前宏觀經濟環境的意外輸家，其避險地位與美元形成直接競爭。

至於白銀方面，標普全球下調其未來2年價格，但上調長期預測。到2026年，白銀價格平均每年下降2.3%。「雖然近期疲軟，但到2026年，料白銀價格將保持大致穩定，每安士平均為22.34美元。」