私樓繼續蝕讓出貨！將軍澳兩房持貨3年輸錢離場

施政報告未見利好樓市措施，私樓業主繼續蝕讓出貨。將軍澳維景灣畔兩房單位，減價後只售836萬元，約3年帳面貶值24萬元。中原柯勇表示，上述單位為6座低層E室，實用面積約515方呎，剛減價14萬元沽，呎價約16,233元，原業主於2019年8月以860萬元購入。美聯林偉強續指，施政報告公布後，將軍澳區兩日錄約16宗二手買賣。

就算受惠「北部都會區」發展的地區，二手樓價都不升反跌。市場消息稱，元朗PARK YOHO Genova第30A座高層單位，實用面積約719方呎，售價878萬元，呎價約12,211元，單位約5年帳面跌價逾55萬元。

美聯葉劍威指，上水御皇庭3座中層移民盤，實用面積約451方呎，劈價61萬元，新買家「漏夜」送訂，以525萬元入市，呎價約11,641元。原業主持貨約4年，帳面只賺兩萬元，料成交需蝕使費。利嘉閣黃靜顏另稱，同區海禧華庭2座中層D室，以約465萬元成交，呎價約11,862元，成交價屬屋苑兩年新低。

與此同時，細價盤更是「無底線」式出貨。美聯羅航星表示，近日大圍區成交並無「支持位」，區內金禧花園5座高層G室，開價550萬元，減至508萬元沽，呎價約15,488元，較同類型單位之前做價低約9.3%。較估價更低逾12%。

即使鐵路站上蓋的大型屋苑，都出現「時光倒流」成交。中原王春江稱，減辣不似預期，荃灣綠楊新邨K座中層1室，去年12月叫價900萬元，今年7月減價至780萬元，終售695萬元，創項目三房戶5年新低，呎價約11,942元。