美股偏軟　Snap績後大跌近30%

作為無風險利率指標的美國10年期國債孳息率升至4.325厘，創下2007年之後新高，按周計更料創下38年來最長的升浪。美股周五早段偏軟，道指下跌33點，報30,300點；標指跌9點，報3,655點；以科技股為主的納指跌59點，報10,555點。港股夜期報16,204點，升19點，低水7點。

美國銀行指出，雖然市場情緒極度悲觀，惟資金流顯示股票投資者仍未肯「投降」。該行引述EPFR Global數據指，截至10月18日止一周，全球股票基金錄得92億美元的淨流入，單計美股基金更出現120億美元的淨流入。

藍籌繼續公布業績，美國運通上季非利息收入為109.78億美元，按年升22.87%，淨利息收入按年升29.28%至25.78億美元，惟預期信貸損失(PCL)撥備大幅增加至7.78億美元，跟去年同期淨回撥1.91億美元相反，連同開支上漲拖累期內純利按年增幅僅得3.81%，至18.51美元，股價早段曾挫4.9%。

電訊服務商Verizon上季收入按年升4.02%至342.41億美元，惟服務收入按年僅增0.36%至276.66億美元。受營運開支增加9.73%所拖累，該企純利按年跌23.52%至49億美元。值得注意的是，該企上季的零售業務淨流失了18.9萬名付費電話用戶，部分原因或與其在9月份透過額外收費提高了服務計劃整體價格有關。Verizon股價曾跌5%。

社交媒體Snapchat母公司Snap上季收入按年增長放緩至不足6%，公司更警告本季度收入可能會陷入「零增長」，其股價大跌29.01%。