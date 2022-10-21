粉嶺北新盤開放式戶樓價276萬起　成今年最平入場

新盤愈推愈平，粉嶺北新期數項目今日(21日)公布首張價單，首批折實平均呎價約14,088元，比先前兩期更低。開放式戶入場費僅276萬元，更是今年新盤市場最低。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期首批入場276萬 今年最平

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，首批單位以「低少少」價錢推出，並形容為「相當忍讓價」，希望將市場注意力集中，較心目中價錢平約2%。

首批單位包括13伙開放式戶、69伙一房戶、26伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由186至683方呎。售價方面，提供4種付款辦法，扣除最高7%折扣後，折實售價介乎276.3萬至941.81萬元，折實呎價由13,428至15,400元。l該盤會於明日起對公眾開放示範單位及正式收票，預計下周開售。首批入場單位E座1樓5室，實用面積186方呎，折實呎價約14,855元。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna或下周初加推

他指，該盤自周二(18日)對公眾開放現樓單位後，已錄得逾千個參觀人次，有六至七成屬區內客。其中，開放式戶受上車客青睞，而三房單位則受換樓客追捧。另外，首張銷售安排有機會以招標形式推售連花園、連天台特色戶。他指出，項目位處未來北環綫的凹頭站附近，一站便可接駁未來「中鐵線」。同時，凹頭站與新田科技城亦僅是兩站之隔，故項目可為佔盡「北都」優勢。

●九龍站凱旋門上載樓書

項目由4座(第1、1A、2、2A座)樓高50至52層的住宅大樓組成，提供1,050伙。單位面積介乎404至4,398方呎。資料顯示，該盤早於2005年4月開始發售樓花，曾於8日內速沽約800伙，為現時區內的指標屋苑。有市場消息指，項目至今僅尚餘數伙一手單位待售，當中包括逾2,600方呎的複式連天台單位。

●旺角雋薈昨單日沽10伙

市區迷你單位交投步伐加快。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展、提供120伙開放式戶的旺角雋薈，新近連錄10宗成交。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，上述成交由該行促成，當中，包括26樓D室的頂層連天台特色戶，成交價461.7萬元，呎價30,375元。同時，3樓F室的連平台特色戶，成交價558.5萬元，呎價28,938元。該盤迄今累沽82伙，佔全盤約68%。

此外，俊和物業發展控股有限公司總經理陳健強稱，旗下的深水埗青山道的單幢項目最快下年推出市場。

●沙田星凱‧堤岸三房2,138.2萬元沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新沽出第3座22樓C室，實用面積945方呎，三房連工作間間隔，成交價為2,138.2萬元，當時呎價約22,626元。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄284宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增5宗個案，成交金額介乎813.2萬至1,807.2萬元。當中，8B座45樓C室，實用面積814方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,807.2萬元成交，當時呎價約22,201元，惟交易已於周四(20日)終止。

●大埔白石角Silicon Hill第1期暫停發售11伙招標戶