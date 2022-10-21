【移英注意】消費信心跌至48年谷底　鎊匯連失兩關...

英國政治局勢風雲變色，為原來已飽受高通脹困擾的經濟前景增添變數。當地10月消費者信心雖稍勝上月，惟僅差之毫釐，仍處1974年有紀錄以來最差。分析則指，英國首相卓慧思下台亦無法挽回經濟亂局，甚至不論任何人上台，英鎊匯價仍將受壓。

卓慧思罷相對英鎊沒有明顯正面作用，英鎊兌美元周五連失1.12及1.11關，低見1.1071，跌1.45%，兌港元低見8.6912。事實上，當地消費者信心持續疲弱，上月撇除汽車及燃料的核心零售銷售意外按年倒退6.2%，跟市場預料跌幅按年收窄1.2個百分點相反。市場調查公司GfK數據顯示，英國10月消費者信心指數錄負47，比9月的負49歷史低位稍稍改善，惟仍在近50年低。

●聖誕旺季格外憂慮

不過，該數據調查時間在本月3至13日，正值卓慧思首次更改其減稅政策之時，亦未反映其離任的影響。GfK客戶策略總監Joe Staton表示，家庭不僅憂慮持續上升的能源和食品價格，亦擔心基準利率上升推高按揭成本，且還面臨潛在加稅和更多緊縮措施風險。他指，消費者信心處歷史低位在傳統零售聖誕旺季使人「格外憂慮」，因大部分企業依賴這個旺季賺取盈利。

消費者壓力可從他們的日常消費習慣中顯現，英國外賣平台Deliveroo警告，家庭正因價格上升而減少叫外賣，進一步下調今年總交易額(GTV)指引，由原來的「增4至12%」，下調到「增4至8%」。值得注意的是，該企曾在7月大削該指引，更早前為「增15至25%」。

●首相下台難扭鎊頹勢

英鎊經歷美元強勢和一連串財政政策轉向等因素，年內已累貶逾17%，即使卓慧思下台，恐仍無法扭轉其頹勢。加拿大帝國商業銀行預期，國際投資者對英鎊的信心恢復需時，料年底英鎊兌美元將跌至1.09。德意志銀行亦看淡英鎊，理據是英國經濟或陷滯脹，英倫銀行是否按需要進取加息。

一海之隔的歐盟同樣受困能源危機。歐盟27國首腦在限制天然氣價格上終達成初步共識，其中嚴重身陷能源危機的德國，總理朔爾茨放棄反對限制天然氣價格，並同意制訂一個價格上限，足以「立即限制天然氣價格過高」，惟並未確立具體措施和時間表。德國國會則通過了銀碼達2,000億歐元、給工業及家庭紓緩能源開支壓力的計劃。

歐盟理事會主席米歇爾表示，有信心訂立價格上限的效果很快出現，因歐盟向市場清晰傳達將會團結一致。另最新數據顯示，歐元區10消費者信心指數錄負●，高/低過預期的負30，較9月的負28.8有所惡化/改善。

●英國飽受高通脹困擾，消費者信心持續疲弱。