東方日報B1：北都搶客戰　新盤低開　一年最平

施政報告未有為樓市帶來好消息，而市場累積的待批預售一手樓花單位已多近2.1萬伙，新供應大軍壓境下，發展商紛紛積極出貨，兩個即將推售的「北部都會區」一手樓，都以低價開盤，其中，粉嶺北項目首批折實入場費，創新盤市場逾一年最低，平均呎價比之前已售期數為低。另一個元朗新盤亦將加推單位搶客。

【Cabanna 276萬起 呎價低絕各期】

該批單位折實平均呎價14,088元，分別較同系列的第1期及第2期首批折實平均呎價，低約0.6%及約2%。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首批單位以「低少少」價錢推出，較心目中價錢平約2%，並形容為「相當忍讓價」。

價單顯示，首批單位包括13伙開放式戶、69伙一房戶、26伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由186至683方呎。售價方面，提供4種付款辦法，扣除最高7%折扣後，折實售價276.3萬至941.81萬元。首批有18個單位折實售價為「3字頭」。

相比起之前兩期的首批單位，是次入場戶面積首見低於200方呎，入場費為276.3萬元，不僅為3期中最低，更平絕今年新盤市場。該單位為E座1樓5室，實用面積186方呎，折實呎價約14,855元。

該盤今日起對公眾開放示範單位及正式收票，預計下周開售。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤入場費是去年9月上水新盤尚宜最低242.88萬元後，至今最平的入場價新盤。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，項目定價較同區二手樓價低約15%。

【Bologna部署下周推新價單】

新地代理總經理陳漢麟表示，項目已對公眾開放現樓單位，參觀人次中，佔六至七成屬區內客。開放式戶受上車客青睞，而換樓客則鍾情三房單位。他指，政府將推動北部都會區發展，項目位處未來北環綫的凹頭站附近，一站便可接駁未來「中鐵綫」，可謂佔盡「北都」優勢。

此外，新地會董事總經理謝文娟稱，該會為會員特設專屬時段，以參加周末舉行的「迷你平衡車動感嘉年華」。

項目首張價單50伙，入場開放式單位折實售價390.89萬元。同系毗鄰未來東鐵白石角站的大埔Silicon Hill第1期，昨修改銷售安排，即日暫停11伙招標。

施政報告重點吸納人才，業界料高中價位新盤將受惠之際，新地部署推售旗下、有約16年樓齡的九龍站凱旋門貨尾單位。該盤昨已上載樓書至一手住宅銷售網。

項目由4座樓高50至52層的住宅大樓組成，提供1,050伙，單位面積介乎404至4,398方呎。新地副董事總經理雷霆表示，全盤只餘3個單位待售，短期內將會推出其中一個特色戶以招標形式發售。資料顯示，該盤早於2005年4月開始發售樓花，現為區內指標屋苑。

此外，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，新近連錄10宗成交。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，上述成交由該行促成，包括26樓D室頂層連天台特色戶，成交價461.7萬元，呎價30,375元。該盤提供120伙開放式戶，迄今累沽82伙，佔全盤約68%。