澳門賭企遭降明年經調整利潤預測

內地4省一市有望最快本月底重啟旅遊澳門的電子簽注，以及最快在下月復辦訪澳旅行團。雖然如此，但房地產服務公司CBRE的博彩業團隊發表報告，認為內地對新冠疫情嚴格「清零」的政策下，難以估計訪澳旅客數字會有顯著回升。該行將澳門整體博彩企業明年的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的預測，下調22.87%至14.5億美元(約逾113億港元)。

澳門博彩業的盛衰，與旅客的多寡息息相關。惟該行指出，內地沒有出現群體免疫的迹象，而且mRNA疫苗的採用亦不明顯，難以令人對短期內中國重開邊境、放寬旅遊寄予厚望。而且中期而言，該行相信，澳門賭收不會完全回復至2019年未有疫情時的水平，原因包括多項政策上帶來的結構性轉變，例如賭業中介人未來不能辦賭廳、內地持續打壓跨境博彩等。

投資銀行高盛的報告則估計，下月復辦電子簽注和旅行團後，每日平均訪澳旅客可恢復至4萬人次、日均賭收回復至3億澳門元。早前的十一長假期日均旅客則少於3萬人次，日均賭收少於兩億澳門元。