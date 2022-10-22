澳門賭企遭降明年經調整利潤預測
2022年10月22日 05:00
東網電視更多新聞短片
內地4省一市有望最快本月底重啟旅遊澳門的電子簽注，以及最快在下月復辦訪澳旅行團。雖然如此，但房地產服務公司CBRE的博彩業團隊發表報告，認為內地對新冠疫情嚴格「清零」的政策下，難以估計訪澳旅客數字會有顯著回升。該行將澳門整體博彩企業明年的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的預測，下調22.87%至14.5億美元(約逾113億港元)。
澳門博彩業的盛衰，與旅客的多寡息息相關。惟該行指出，內地沒有出現群體免疫的迹象，而且mRNA疫苗的採用亦不明顯，難以令人對短期內中國重開邊境、放寬旅遊寄予厚望。而且中期而言，該行相信，澳門賭收不會完全回復至2019年未有疫情時的水平，原因包括多項政策上帶來的結構性轉變，例如賭業中介人未來不能辦賭廳、內地持續打壓跨境博彩等。
投資銀行高盛的報告則估計，下月復辦電子簽注和旅行團後，每日平均訪澳旅客可恢復至4萬人次、日均賭收回復至3億澳門元。早前的十一長假期日均旅客則少於3萬人次，日均賭收少於兩億澳門元。
個股方面，該行指，早前與銀河娛樂(00027)的管理層進行了投資者電話會議，會上談到該企的新物業澳門銀河第三期，現正申請所需的開業牌照，估計尚要幾個月時間才能完全取得。而管理層冀在旅客和賭收回復至較為持續穩定的時候才會開業，以免對營運成本造成壓力。
濠賭股昨日幾近全線下挫，日前公布差劣季度業績的金沙中國跌1.49%，銀娛亦挫1.11%。至於永利澳門(01128)更是連續第10個交易日下跌，昨日跌逾半成至3.48元，續創歷史新低。該股10日以來累插36.38%，市值累計蒸發103.68億元。