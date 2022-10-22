陳鳳珠：內地車企增長勢頭持續

內地乘聯會的資料顯示，9月份狹義乘用車市場零售銷量按年增長21.5%至192.2萬輛，按月上升2.8%，其中新能源乘用車零售銷量按年增82.9%至61.1萬輛，按月則升14.7%，而9月新能源汽車零售滲透率為31.8%，按年提升11個百分點。至於今年首9個月，狹義乘用車零售累計按年增加2.4%至1,487.5萬輛，而新能源汽車零售按年增長113.2%至387.7萬輛。

乘聯會表示，隨着汽車購置稅減半計劃實施時間進入尾聲，料未來車企促銷力度會減弱，因此有機會刺激購車意欲於短期內釋放。內地對購置日期在今年6月1日至12月31日期間內且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車購稅。國統局的數據顯示，今年6月至8月，內地約有355.3萬輛車受惠車輛購置稅減徵政策，累計減徵車購稅230.4億元人民幣(下同)。

另外，中國汽車工業協會的數據顯示，9月份內地汽車銷量按年增長25.7%至261萬輛，當中新能源汽車的銷量按年大增93.9%至70.8萬輛，首9個月的累計銷量更按年升1.1倍至456.7萬輛，顯示新能源汽車的銷售增長顯著，佔比逐步提升。

出口方面，9月內地汽車企業出口按年增加73.9%至30.1萬輛，其中新能源汽車出口增逾一倍至5萬輛；今年首9個月汽車企業出口按年升55.5%至211.7萬輛，其中新能源汽車出口增長超過一倍至38.9萬輛，反映內地汽車於全球的競爭力進一步提升。

比亞迪新車銷售帶動盈利

近日多家車企相繼發布9月銷售數據，其中吉利汽車(00175）的9月汽車總銷量按年增長26%至13.05萬輛，領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付1,968輛汽車，今年首9個月累計實現以創新訂閱模式交付合共8,987輛，相信領克品牌將可推動吉汽的盈利及利潤率上升。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠

（作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票）