人民幣匯價見逾14年低　外資掟A股　恒指續捱沽

為期7日的內地二十大會議今日閉幕，市場屏息注視中國經濟將何去何從，惟外資相當「唔畀面」，連續5日拋售A股，經滬深股通淨賣出內地股票293.29億元人民幣，為7個多月最急，原因恐怕還是人民幣匯率跌跌不休，即使國有銀行據報在境內拋售美元，防止在岸人民幣(CNY)跌穿7.25(兌每美元‧下同)關口，CNY照樣創下超過14年收市新低。

由官方開出的中間價報7.1186，比周四高兩點子，惟中美貨幣政策背馳、兩國息差拉闊的預期仍強，盤中低見7.2512，跌0.5%，收市仍跌0.46%，報7.2494，創2008年1月14日後新低，年內累跌逾12%。

綜合滬深兩市表現、外資更常用的A股指標滬深300指數昨跌0.32%，本周累跌2.59%，本年迄今累瀉逾24%。周五滬深兩市總成交額僅約7,123億元人民幣，惟滬深股通錄得淨賣出89.22億元人民幣，二十大期間每個交易日都在走資。

即使上海及深圳兩地的證券交易所下周一起，擴大融資融券(孖展及借貨沽售)適用股票範圍，提升市場活力、股市流動性和定價效率，惟分析指，內地疫情持續，漸進式放寬入境隔離措施，尚不能顯著振奮市場信心，房地產及科技兩個支撐着中國經濟增長的產業仍令外界擔憂。

內地興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，中港股市皆處於中長期的低部區域，短期內繼續「磨底」居多，「決定大盤(市)指數的傳統板塊沒有趨勢性的機會……指數更多是上上下下做俯臥撐(掌上壓)」，主要是風險胃納很低，容易「杯弓蛇影」，也要關注海外不利因素，如美國服務業通最快要在明年首季始有明顯回落的可能，10年期美國國債孳息率今季見頂前起碼升至4.75厘。

不過，他相信，中國的優勢在於內需，並有完善的產業鏈和供應鏈，中長期更多關注資訊科技，以及新能源、半導體、國防軍工及醫藥等先進製造業板塊。