1周10大驚奇︰環球亂局未停　金融大鱷伺機而動

本周外圍局勢變幻莫測，卓慧思成為任期最短的英國首相，該國的經濟前景難測。積弱已久的歐洲亦引來金融大鱷覬覦，有「沽空大師」之稱的查諾斯(James Chanos)悄然推出了一隻歐洲對沖基金，似乎是看到歐洲股市即將崩跌。在遠洋的另一端，日本央行長期負利率政策亦引發惡果，日圓匯價已跌至1990年水平，宛如時光倒流...

【1、沽空大師推歐洲對沖基金 蓄勢待發狙擊股市】

今年以來，飽受能源危機、經濟衰退、通脹飆升之苦的歐洲屢遭金融大鱷覬覦，其中包括「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下的全球最大對沖基金公司橋水。而就在近日，著名大鱷查諾斯亦與總部位於英國倫敦的投資公司Green Ash Partners聯手推出了一隻歐洲股票對沖基金，於本月開始交易。

查諾斯在一份基金文件中提到他賴以成名的沽空策略，並稱「這種策略存在巨大機會，在我們嚴謹方法的支持下，將從市場中尋找被高估的對象」。

提到查諾斯，則不得不提他的成名之戰——沽空能源巨頭安然。2000年時，他在一次調查中發現安然公司的投資回報率遠低於同行水平，繼而發現安然採用的會計方法實際上誇大了公司收入，於是他大舉沽空安然的股票。最終，這家曾經是全球最大的能源公司轟然破產，讓他賺得盆滿缽滿，一時間聲名大噪。

他亦曾警告中國房企在面臨危機，並表示自己正沽空內房股，結果不久後恒大的危機便開始急劇發酵，引起牽連大波。

今次這位沽空大師把目光放到歐洲，或意味着一場更大的危機正在迫近...

【2、瑞信重組計劃在即 正加快分拆出售業務】

歐洲經濟不景之際，市場更擔心歐洲銀行業會重演「雷曼事件」。近期陷入危機的瑞信距離公布重組計劃尚有數日時間，不少投正大舉加注沽空瑞信，過去兩周市場借入瑞信股份數量升3倍，反映沽空情況急升。

外媒報道引述標普環球市場財智資料，截至周三(19日)，該行有15.9%股份被借出，為其中一間有關比率較高的歐洲銀行股，兩周前該比率僅為3%至4%。瑞士企業股份被借出佔比正常水平僅為4.4%。

據數據商S3 Partners，截至周三當周新增對瑞信沽空倉位達8,800萬美元，本月累計新增5.92億美元。由於瑞士對沖基金及其他投資者一般不披露大額沽空倉位，實際上沽涳總額或更多。

外媒引述知情人士表示，瑞信正在公布重組計劃前加快出售資產的計劃。分析員表示，作為重組的一部分，瑞信可能需要多達90億瑞士法郎，其中一些或要由投資者增資，一些則來自出售資產。

上述知情人士表示，管理層打算出售投資銀行的證券化產品等業務，但他補充稱，談判可能會持續到最後一刻，才會宣布重組計畫。

【3、日圓跌跌不休 專家料頹勢難扭轉】

同樣深陷危機的還有日本，該國9月份扣除新鮮食品的核心消費物價指數(CPI)一如預期按年升3%，創2014年9月之後新高，若扣除消費稅增稅影響，更是1991年8月以來最勁，凸顯日本央行任性堅持「放水」的困境，而數字還未反映日圓匯價近日屢創32年新低的影響。市場甚至已開始討論日本央行「轉軚」收水的後果，憂慮衝擊比英國財政預算鬧劇更大。

曾在日本前首相安倍晉三第一次任期(2006至2007年)擔任內閣府經濟財政顧問的經濟學家伊藤隆敏認為，日圓貶值不僅帶來的好處很少，並且會以輸入型通脹的形式帶來高昂的成本。

他表示，如果日圓兌美元突然大幅貶值，財政部可能會再次進行干預。不過只要當前經濟基本面和外部條件保持不變，日圓將繼續貶值，日本將繼續輸入通脹。只有在情況發生變化時——特別是如果美國通脹下降——日本才能期望以任何持久的方式扭轉日圓貶值。

【4、末日博士︰全球恐墮1970年代低谷及金融危機亂局】

環球的經濟亂局恐難以收科，「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)表示，加息對市場及經濟造成的衝擊，將使央行難以承受，最終將會在壓低通脹前，就放棄激進貨幣緊縮政策。

魯比尼愈來愈相信全球會陷入一段時間的滯脹(stagflation)。他指，今年出現股市下挫超過兩成、私募股權受壓、美國房地產降溫、信貸市場低迷，以及多年低利率使企業負債大增等情況，不過這只是痛苦的開始。

魯比尼警告，真正的痛苦尚未到來，可能將有幾間規模大且具系統性的企業倒下，也可能出現另一個雷曼效應，然後聯儲局 將不得不收回政策。

他又指，由於供應衝擊持續發酵，即使是深度衰退也不足以抑制通脹。在經歷供應鏈衝擊時，將同時面臨衰退與高通脹。他分析，在負面的供應衝擊下，通脹下降速度不夠快。

他預測，結果將迎來一個結合1970年代不景氣谷底和全球金融危機的時期。他認為，更大且持續的結構性障礙將出現，不僅拉低潛在增長，並在未來幾年使物價維持於高位。

【5、貝索斯：美經濟恐陷困 須嚴陣以待 】

華爾街大行警告經濟前景的聲音此起彼落，外媒報道，美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)在社交媒體表示，認同高盛行政總裁所羅門(David Solomon)指經濟很大可能陷入衰退的言論，並警告美國經濟未來可能更加困難，各界最好「嚴陣以待」(batten down the hatches)。

貝索斯在Twitter轉貼所羅門受訪的影片。所羅門當時表示，美國經濟或正走向衰退，這可能讓投資和商業決策變得更加困難。所羅門並指接下來可能會出現更多波動，這並不意味美國一定會面臨非常艱困的經濟環境，但就機會率而言，美國很有可能陷入衰退。

除高盛外，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)日前亦指，美國或在6至9個月後陷入衰退，又指美股恐先跌兩成，之後再跌兩成。

【6、英國近61萬家企業嚴重財困 清盤呈請按年激增2.3倍】

外媒引述重組顧問公司Begbies Traynor指出，英國近61萬家企業陷入重大財政困難，按年增長8%，酒吧、餐廳及零售商財困情況最為嚴重。此外，清盤呈請較2021年同期激增237%，Begbies稱，反映公司採用激進法律手段追債。

陷入「嚴重財困」的公司，以遭當地郡法院判決須償還逾5,000英鎊(約4.42萬港元)欠款為定義，按年增加25%。住宿及零售業所受衝擊最大，兩板塊陷入財困的公司分別增加48%及72%。

今年首9個月郡法院就追還公司欠款的判決，較2021或2020年全年為多，是公司財困的早期信號，首9個月情況亦屬2010年同期以來次高。

Begbies合夥人Julie Palmer表示，目前環境是多年未見，通脹急漲、利率上升及消費者信心下滑為商界帶來多重挑戰。

【7、惠譽：美國經濟明年春季進入「溫和衰退」】

惠譽發表報告指，頑固的通脹及聯儲局大幅升息將推動美國經濟由明年春季開始，進入「1990年式的溫和衰退」；同時下調明年的美國經濟預期，由原先所預期的1.5%，下調至0.5%。

預測加劇投資者、經濟學家和商界領袖擔心美國經濟正處於衰退邊緣，不過，市場預期新一輪衰退可能不像「前兩次般具如此破壞力」。2007年金融海嘯幾乎導致金融體系崩潰；而在2020年初因新冠肺炎疫情，當地失業率飆升至近15%。

惠譽經濟學家表示，預期美國經濟衰退相當溫和，直言現時美國家庭財務狀況較2008年強，銀行體系更加健康，以及「幾乎沒有證據指地產市場過度建設」。

報告稱，預期下一轉衰退將可能與1990年7月開始，並於1991年3月結束的衰退相似，兩者經濟衰退均發生在聯儲局通過迅速提高利率來對抗通脹之後。

【8、美銀：基金經理續看衰股市 明年聯儲局轉鴿或觸底】

外媒報道，美國銀行分析師Michael Hartnett的團隊於報告指出，該行月度的全球基金經理調查中，顯示他們對「宏觀經濟、投資者與政策方面的投降」，但他們均預期在聯儲局放棄加息後，股市將於2023年上半年觸底。

報告指，市場流動性明顯惡化，投資者的投資組合中有6.3%為現金，為2001年4月以來新高；並有49%的市場參與者減持股票。

美銀於10月7至13日對管理9,710億美元資產的326名基金進行調查，當中接近創紀錄的受訪者估未來一年經濟下行，另有79%受訪者預期通脹將有所放緩。

Hartnett稱，雖然股市在上個月之前並未受到悲觀情緒影響，但現在「已經開始適度反映投資者的悲觀情緒。」

另外，隨着財報季臨近，有83%的投資者預料未來12個月全球企業獲利狀況將惡化；91%的受訪者表示，全球企業利潤明年將不可能增長達一成，為自全球金融危機以來最大幅度預測，反映標指企業獲利預期將進一步下跌。

【9、首爾樓價半年大跌近三成 恐出現08年海嘯式崩盤】

全球經濟放緩兼且息口趨升，樓市出現大範圍調整。亞洲區主要經濟體中，除了香港及內地的樓價由高位回落，南韓近期亦錄得顯著跌幅。外媒報道，首爾銅雀區黑石洞一個面積約900方呎的住宅單位，今年2月的交易價格達到25.4億韓圜(約1,400萬港元)，但最近的成交價卻跌至18.5億韓圜(約1,017萬港元)，即短短半年內貶值了超過27%。

當地中介公司透露，區內還有其他類似的單位劈價至18億韓圜(約990萬港元)拋售，但都無人問津。不僅是銅雀區，首爾的江東區高德洞、城東區玉水洞、蠶室、世宗市、仁川松島、京畿道仁德院都有樓價大跌數億韓圜的情況。南韓全國及首都圈的樓價，均創下自2012年有統計以來最大跌幅。為了防止房地產出現硬着陸，各界呼籲政府出手救市的呼聲愈來愈大。

KB國民銀行房產專家認為，可能要等到息口見頂後一段時間，樓市才會回暖。在加息及經濟衰退的隱憂下，樓市可能會像2008年金融海嘯時那樣崩潰，政府必須對此採取特別措施。

【10、麥樸思：美息或加至9厘】

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)表示，如果通脹率升至8%，美國聯儲局須將利率提高至9%，高過通脹率。其大膽預測遠超市場目前估計。

如果物價回軟，當局可能不會如此激進加息，不過麥樸思認為通脹「不會很快」就消退。

麥樸思還警告投資者對大宗商品要謹慎，原因是一些主要買家的需求可能會降溫。他更預期，大宗商品價格可能下滑。

此外，麥樸思表示，他正將資金投入至印度、台灣及巴西，有些則投資到土耳其及越南。他又提醒，對高負債率及資本回報率低的公司要保持謹慎。