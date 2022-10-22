【錢夫人巡舖】美元存息突破5厘　揸現金躺平成最大贏家

股市繼續跌，美元日日升，錢夫人仲遙遙想起以前美國總統仍然是特朗普的年代，美匯指數只有96至98左右，如今已經升到113，難怪其他貨幣無運行，統統避不開貶值的命運。

一望之下，原來「高息王」富邦銀行12個月美元定存已經突破5厘，高達5.1厘，門檻略為高，100萬港元等值，放在銀行1年，咩都唔駛做，就可袋5.1萬大元。錢夫人就想，美國一路加息，美元升勢根本未見頂，如果存期3至6個月，都未必會賺息蝕匯，3個月及6個月年息分別有4.6和4.8厘。

港元有聯匯制度優勢，不用怕美元現時匯價太高，因為7.85港元兌美元已經封頂，即使美元他日回落亦不會跌穿7.75。

港元定存亦毫不遜「息」，華僑永亨銀行推出「息飛」港元儲蓄存款優惠，新舊客戶均適用，新增存款金額介乎10萬至1,000萬元以下。最高息的明年1月份可獲4.8厘年息。單計1月份收息29日，10萬元可穩袋381元息。屬於活期存款，可隨時提款，登記期至11月10日，名額有限，先到先得。

近日又聽到不少專家講「現金為王」，又或者投資通脹掛鈎ETF(交易所買賣基金)，話說政府iBond又就快出場，香港通脹最新有4.4%，iBond是否搏得過？

假設通脹維持4.4%去計iBond年息，其實市面上好多銀行的港元存款1年期都已經有4厘以上，不用綁住資金3年，無須擔心二手市場跌價。當然，如果估計香港通脹仍會繼續升，投資iBond仍是穩陣之選。